Öt gól, öt gólpassz. Ez volt a mérlege a Szeged-Csanád Grosics Akadémia támadójának, Horváth Krisztofernek az őszi szezonban. Ezzel a találatszámmal vezeti a házi góllistát.

– A csapat és a saját teljesítményemmel is elégedett lehetek, bár nekem inkább a szezon végére alakultak jobban a dolgok – mondta a támadó.

– Amikor megérkeztem, be kellett illeszkednem, ekkor még nem ment úgy a játék, ahogy vártam és várták, aztán ahogy jöttek a meccsek, úgy rázódtam egyre inkább bele, és úgy tudtam egyre nagyobb hasznára lenni a csapatnak, amely szintén egyre markánsabban szerepelt. Valójában az öt szerzett gól mellett négy gólpasszom volt, mert az egyik beadásom a Nyíregyháza ellen öngól lett, de ezt is ide lehet venni. Ezzel kapcsolatban van hiányérzetem, mert lehetett volna ez jobb is mindkét területen.

A hévízi születésű Horváth Krisztofer Olaszországból, Torinóból érkezett a Szegedhez a nyáron kölcsönben.

– Jó döntés volt hazajönni, és a Szegedhez igazolni. Elsősorban a több játéklehetőség miatt döntöttem így, és nem bántam meg – nyilatkozta Horváth. – Maga a város is tetszik, elég sok mindent meglátogattam már. Jó hely, amelyben vannak szép látnivalók.

A csapat felkészülésében a fizikai munka játssza most a főszerepet, majd a törökországi edzőtábor után az ötödik helyről futhat neki a tavaszi idénynek.

– A keretből mindenki a dobogóról álmodik, és azon leszünk, hogy minél előrébb végezzünk. Most azt mondjuk, nem leszünk elégedettek, ha maradunk az ötödik helyen, többre vágyunk. A felkészülés eddigi szakaszában vannak komoly futások, mellette kondizunk, azaz valóban a munka keményebb részét csináljuk, és ez így lesz még egy-két hétig. De ez kell, szükséges, és tudom, hogy lesz eredménye. Ráadásul nekem azért különösen fontos, mert most először tölthetem végig együtt a csapattal a felkészülést, amely a nyári érkezésem miatt elég rövid volt. Hozzáteszem, azért várjuk már a felkészülési meccseket – mondta Horváth.

A Szeged-Csanád GA ma 11 órától a Szent Gellért Fórum edzőpályáján az NB III.-as Hódmezővásárhelyi FC ellen lép pályára az első felkészülési meccsén.

Lendületben. Horváth Krisztofer (balról) a szép tavaszi folytatásban bízik.

Fotó: Frank Yvette