Bár Persons első dobása kimaradt, ezt követően minden támadásából kosarat szerzett a Szedeák, Balogh Szilárd triplája után már tíz ponttal vezett, 14–4-nél kértek időt a vendégek. Ez sem állította meg a Szedeákot, amely hat triplát is elsüllyesztett az első negyedben, így hamar már a húsz pontot is átlépte a különbség. A folytatásban sem változott a játék képe, a Kecskemét védekezésben nem tudta felvenni a ritmust a szegediekkel. A Naturtex úgy is tartotta a több mint húszpontos előnyét, hogy már a kezdőötösének minden tagja pihent az első félidőben.

A magabiztos előnyt egy pillanatig sem engedte ki a kezéből a Szedeák. Amikor egy pillanatra felvillanhatott volna a remény a Kecskemétnek, akkor jött az első szegedi meccsét játszó Rashun Davis: az amerikai végül 21 ponttal, nagyszerű játékkal mutatkozott be a Tisza-parti közönségnek.

A kérdés csak a győzelem mértéke volt, Mayer Ákos hármasa jelentette a századik szegedi pontot. Végül 35 ponttal nyert a Szedeák, ami azt is jelenti, hogy összesítésben jobb a Kecskemétnél, hiszen októberben 14 ponttal kapott ki Kecskeméten – ezzel a győzelemmel így meg is előzte a tabellán ellenfelét a szegedi csapat.

Naturtex-SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt–DTKH Kecskemét 102–67 (34–15,24–16, 25–21,19–15)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 20. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Praksch, Török R., Jakab L.

Naturtex-SZTE-Szedeák: PERSONS 18/9, COOK 14/6, Balogh 6/6, BOGNÁR 16/6, Alston 10. Csere: DAVIS 21/12, Filipovics 8, Keller I. 2, Kerpel-Fronius B. 2, Polányi 2, Mayer 3/3, Tráser. Edző: Simándi Árpád.

Kecskemét: Pollard 10, Jaramaz 9/6, WITTMANN 16/9, Kucsera 13/6, Karahodzsics 8. Csere: Ivkovics 4, Dramicsanin 7/3, Tóth B., Kiss D., Botka. Edző: Forray Gábor.