Eredendően az NB III.-ban szereplő Békéscsaba II.-vel játszott volna a Makó FC szombaton, azonban a csabaiak másodosztályú csapata meccs nélkül maradt, hiszen a Ferencváros II. ellen tervezett edzőmeccs a zöld-fehérek koronavírus-fertőzöttsége miatt elmaradt. Így végül a téli felkészülés során már másodjára találkozott az NB II.-es Békés megyei ellenfelével a Makó. Egy beadást követően a csabaiak kerültek előnybe, és uralták is a meccset, de a makói kapus jól állta a sarat, és maradt az egygólos különbség. A szünet után a kimaradt lehetőségeket megbüntette Siha Zsolt csapata, és Belanka Dávid egyenlíteni tudott – így néhány héten belül másodjára maradt veretlen egy magasabb osztálybeli ellenféllel szemben a Makó. A Maros-partiaknál pályára lépett Nemanja Nikics, aki ősszel az NB III.-as Nagykanizsában futballozott.

A Hódmezővásárhelyi FC sima győzelmet aratott a megyeegyes Mezőtúr felett, miután ketten is duplázni tudtak. A HFC bejelentette új igazolását, a csapatnál folytatja ugyanis a korábbi korosztályos válogatott, Asztalos Dávid. A 26 éves védő az NB III. Keleti csoportjában szereplő Jászberényben játszott az ősszel, onnan került most át a vásárhelyiekhez, és mint Szűcs Róbert sportigazgató a klub közösségi oldalán elmondta, korábban is felmerült már a szerződtetése.

A Szentesi Kinizsi hétgólos meccsen győzte le a Békés megyei I. osztályú Szarvast, míg a Mórahalom–Deszk-találkozón közel egy tucat gól esett, a hazaiak magabiztos győzelmet arattak.

Eredmények:

Makó FC–Békéscsaba 1–1 (0–1), makói gól: Belanka.

Hódmezővásárhelyi FC–Mezőtúr 6–2, vásárhelyi gól: Tapiska, Pálhegyi (2), Hegedűs, Papp E. (2).

Szentesi Kinizsi–Szarvas 4–3 (1–0), szentesi gól: Dovics, Szarvas, Prozlik, Péter.

Mórahalom–Deszk 9–2.