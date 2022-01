Az ünnepek után sincs sok ideje a pihenőre a Naturtex-­SZTE-Szedeáknak, hiszen ma már újabb bajnoki vár a csapatra. Az új esztendő első mérkőzésén a kiváló formában lévő Körmend látogat Szegedre. A decemberben, húsz nap alatt lejátszott hat bajnokit három győzelemmel és három vereséggel zárták a Tisza-partiak, akik a tavalyi év után idén is­­mét ott lehetnek a magyar kupa nyolcas döntőjében.

– Feszes volt a tempó, az ünnepekre sem tudtunk koncentrálni. Ha egy csapatnak ritmusa van, akkor sok győzelmet be tud zsebelni ebben az időszakban, de ha rossz szériában van, akkor ez rosszul is elsülhet. Nem rossz a mérlegünk, de lehetett volna jobb is. Kiegyenlített a bajnokság, így minden győzelemnek és vereségnek nagy súlya van – mondta az elmúlt időszakról Bognár Kristóf, a Szedeák játékosa.

A szegediek mai ellenfele ötmeccses győzelmi szériában van, miután az elmúlt öt mérkőzését egyaránt hazai pályán játszotta, és mindet sikerrel is abszolválta a vasi csapat. Ezt a sorozatot éppen a Szedeák ellen kezdte a Körmend, amely három hete 97–74-re verte meg az akkor három légióssal felálló Naturtexet. Ezt követően a Kecskemét, a Kaposvár, a Za­­laegerszeg és az Oroszlány kapott ki Körmenden.

– A Körmend ritmust tudott szerezni, össze tudott állni az elmúlt öt hazai mérkőzésén, magabiztos győzelmeket arattak. Egy nagyon jó képességű csapat, amely jó szerkezettel bír. Elsősorban magunkra kell fókuszálni, hiszen képesek va­­gyunk olyan játékra, mint a Szolnok vagy a Pécs ellen, úgy a Sopron, vagy az Alba elleni meccseken nem azt az arcunkat mutattuk, ami benne van a csapatban. Lehet esélyünk, egy ilyen kaliberű csapat ellen is képesek vagyunk a győzelemre – utalt Bognár Kristóf arra, hogy a Szolnokot kiváló játékkal győzte le a Szedeák nemrég.

Kedden sorsolnak a kupára

Január 11-én tartja a Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa nyolcas döntőjének sorsolását a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Az eseményen, amelyet a szövetség YouTube-csatornáján élőben lehet majd követni, előbb a kupa női, majd a férfi döntőjét sorsolják ki, így jövő kedden 12 órától kiderül, kit kap a negyeddöntőben a Szedeák, és milyen párharcok várhatóak majd az elődöntőkben. A nyolcas döntő mezőnye: Falco KC Szombathely, Szolnoki Olajbányász, DEAC, Kecskemét, Alba Fehérvár, Körmend, Nyíregyháza, Naturtex-SZTE-Szedeák.