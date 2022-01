A munkamorálra nem lehet panasz, Rosta Miklós a korai, keddi Eb-búcsút követően csütörtökön már Szegeden edzett.

Slobodan Acimov erőnléti edző vezényelte a bemelegítést, a mozgáshoz csatlakozott a csapat másodedzője, Marko Krivokapics is. Ez a feladat közel sem volt olyan embert próbáló, mint amin a hét elején vettek részt azok, akik az elsők között tértek vissza a négyszeres bajnokcsapathoz: akkor a metsző szélben vezényelt futótréninget a Boba becenévre hallgató, magyarul tökéletesen beszélő szakember. Ezt követően a futballé volt a teríték, nem megfeledkezve az iramról sem: csak akkor ért a gól, ha mindenki az ellenfél térfelén tartózkodott. Nagy nevetéssel kezdődött a meccs, Borut Mackovsek kipasszolta a labdát az oldalvonalon, társak pedig sehol. Később is főszereplő volt a szlovén, mivel gólt lőtt – ezzel dőlt el a meccs, amelyet a fekete felsősök nyertek, miután Dean Bombac kihagyott egy büntetőt, de fejjel javított.

Innen aztán labdaméretet és játékot váltottak a fiúk, és a Juan Carlos Pastor által felrajzolt játékszituációkat gyakorolták. A Pick spanyol mestere hű volt önmagához, ezúttal is roppant kimért és precíz volt, hosszasan magyarázott egy-egy helyzetet, és azt, mit kíván látni a játékosaitól. – Ezzel lőttem be – mutatta karját Bodó Richárd, miután irdatlan erejű lövést küldött a kapuba, a fiatal Luka Krivokapics bizony rendesen megdolgozott a kapuban, de ezeket a bombákat ő sem háríthatta. Bármennyire is év eleje, bizony azok a fekete pólók alaposan magukon viselték a labdáért vívott harcot: Rosta Miki és Gaber felsőjén is tudott volna dolgozni egy szabász.

Szükség is van a kemény munkára, hiszen vasárnap 17 órától az Eger otthonában játssza idei első bajnokiját a Pick.