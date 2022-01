Elkezdődött. Vagy inkább foly­tatódott. Bő kéthetes aktív pi­henő után tegnap délelőtt újra, 2022-ben először találkoztak a Szeged-Csanád GA NB II.-es labdarúgócsapatának játékosai és a stábtagok. Hogy ez az ünnepi időszak sok vagy kevés volt, arról Dragan Vukmir vezetőedző vidáman vélekedett az első mozgást megelőző beszélgetés alkalmával a Szent Gellért Fórum stadionjának aulájában.

– Új év, új remény – kezdte a szakember, aki éppen egy esztendeje irányítja a szegedi csapatot.

– Nekem személy szerint sok is volt ez a bő két hét, hiányzott már a munka, a futball. Arra elég volt, hogy visszagondoljak az évre, és rájöjjek, miben maradt hiányérzetem, miben lehet fejlődni. Alig vártam, hogy megint dolgozhassak, és megpróbáljam megvalósítani a terveimet, a kö­­zös céljainkat.

Ahogy már említettük, Vukmir szinte napra pontosan egy éve érkezett a klubhoz.

– Van egy alapelvem, elképzelésem a futballról, a játékról, és attól nem térek el. Inkább megpróbálom azt, hogy együtt a csapattal változzunk pozitív irányba. Nem vagyok tökéletes, de van egy elképzelésem, megvan az akaratom, és ezek mentén szeretném, ha a továbbiakban is haladnánk. Mindig ott lebeg előttem egy cél, amely a csapat előtt is kell, hogy lebegjen. Van, aki hamarabb veszi át ezeket, van, aki lassabban, de a játékosoknak is volt két hetük, hogy ezen gondolkodjanak, illetve azon, nekik is miben lehet fej­­lődni. Szerintem rendben va­­gyunk.

A Szeged-Csanád GA kilenc napot tölt el az otthonában, majd elutazik tíz napra Törökországba, Belekbe, ahol három edzőmeccset játszik.

– Az előttünk álló egy hónap egy komplex egész része, amelyben mindent újra át kell venni. Mindenben lehet fejlődni: erőben, taktikában, hozzáállásban is. A beleki táborba 25 fős ke­­ret utazik, lesznek köztük akadémisták is. A fiatalok első alapfelkészítése megtörtént a nyáron, most jön a második rész. Ami pedig a keretet illeti, mindig jó, ha frissül, ha változik valami. Nem szabad leülni. Az a lényeg, hogy bárki jön is, erősítés legyen. Sajnos a téli időszakban nehéz igazolni, kicsi a piac, hogy csodát tegyünk, és extra játékost hozzunk. Vannak tervek, de nem könnyű senkit sem elmozdítani ilyenkor, hiszen elég kevés a szabad játékosok száma. De egy-két új labdarúgó érkezésében bízom – mondta a szakember.

A csapat a szegedi kilenc nap­­ban inkább az erőnlétet fejleszti, míg Törökországban az edzőmeccsek révén már a finomítás is fontos szerepet játszik. Szombaton 11 órától a HFC ellen indul az edzőmeccsprogram, majd Belekben január 14-én a kazah FC Aktobe, január 18-án az orosz FC Krilja Szovetov Szamara, január 21-én a szintén orosz FC Arsenal Tula ellen lép pályára a csapat.