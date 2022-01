Tizenegy pontot gyűjtött, több győzelmének köszönhetően pedig megelőzi a Tömörkényt, így a tizedik helyről várhatja a tavaszi idényt az Üllés a megyei II. osztályban. A csapat az utolsó két bajnokiját elveszítette, pontosabban a Székkutastól kikapott, majd Balástyán nem tudott kiállni. Bár Mindszenten nyerni tudott, Csengelén egy súlyos, tízgólos zakóba szaladt bele az őszi idény második felében.

– Elfogytunk az ősz végére, a koronavírus is közbeszólt, és sérültjeink is voltak. Jobban szerettünk volna szerepelni, de a középmezőnyben bármi megtörténhet, mint az őszi eredmények is mutatják. Ez alapján úgy gondolom, beérhetjük őket, ezt szeretnénk megvalósítani tavasszal – mondta lapunknak Bazsó Ferenc, a csapat edzője.

Az üllésiek nem álltak le a mozgással az őszi szezon vége óta, hiszen a kisteleki kispályás tornán két csapattal is indultak. A tegnap elkezdődött Saller-kupán is elindultak, jövő héten pedig már a nagypályás edzéseket is elkezdik. Ami a keret összetételét illeti, nem várható nagy változás az üllésiek keretében. Két sérültjük visszatérhet, így Marofka Máté és Tóth Tamás Gergő szolgálataira is számíthatnak a folytatásban. A február 15-ig tartó átigazolási időszakban persze nem kizárt, hogy valaki csatlakozik hozzájuk, távozójuk viszont nincs.

Az üllésiek megnehezítették például az őszi bajnok FK 1899 Szeged dolgát, viszont voltak olyan mérkőzéseik is, amelyen értékes három pontot veszítettek, hiszen kikaptak többek kö­­zött a Zákányszéktől is hazai pályán.

– Érdekes dolog, mert volt pár olyan mérkőzés, amikor pont tizenegyen voltunk, és akkor tudtunk bravúrt végrehajtani. Akadtak olyan találkozók is, amikor nem azzal számoltunk, hogy vereséget szenvedünk, ezért is vagyunk ott, ahol. Egy csupa szív csapat a miénk, amely meglepetésekre képes. Pozitívan várjuk a folytatást – zárta Bazsó Ferenc.