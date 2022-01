Öt pontot gyűjtött az őszi idény során, így az utolsó előtti he­­lyen tölti a téli szünetet a megyei I. osztályban az UTC csapata. A Kertész utcai klub helyzete nem egyszerű, ugyanakkor az elmúlt fél év történései nem törték meg a csapat motivációját.

– Nem így terveztünk a félévvel. Jól indult a felkészülésünk, azonban a sérülések el­­értek bennünket, ami azért probléma, mert nem bő a keretünk. Több játékos kiesésével nehézzé vált a dolgunk, ugyanakkor az edzésmunkával nem volt problémánk. A szerencse sem állt mellénk, rengeteg pontot vesztettünk el az utolsó percekben, a meccsek utolsó periódusában. Ennek persze oka is van, hiszen elfáradtunk a meccsek végére, nem tudtunk belecserélni azokba. Ha kis szerencsénk lett volna, legalább hat-hét-nyolc ponttal többünk lehetne. Természetesen nem vagyunk elégedettek, de a kardunkba sem dőlünk – összegzett Szántó Dániel, a csapat játékos-edzője.

Hozzátette, elsősorban ab­­ban reménykednek, hogy sé­rültjeik felépülnek a tavaszi folytatásra, de igazolásokban is gondolkodnak, három-négy helyen szeretnének erősíteni a téli szünetben.

A keret tagjai először jövő hét kedden találkoznak, és a tervek szerint heti három tréninggel készülnek a tavaszi folytatásra. A csapatnak egyelőre két lekötött edzőmeccse van, de ennél persze több gyakorlómeccsel szeretnének hangolni a tavaszra, így a program még szervezés alatt van.

– Egy picit korlátoltak a le­hetőségeink, hiszen a tápéi kis műfüves pályán tudunk edzeni, de úgy érzem, az ed­­zésmunkával nem lesz baj. Erre nem volt panasz az ősszel sem, az eredményesség hiányának ellenére is jól dolgoztak a srácok ősszel. Ritka, hogy egy öt ponttal rendelkező csapatnál sem merült fel, hogy bárki is el szeretne menni félévkor, így nem is lesz távozónk. Az eredményeknek kellene jönnie a folytatásban. Komoly fel­­adat, de az a célunk, hogy bennmaradjunk, és az ehhez szükséges pontmennyiséget összeszedjük. Ehhez szerintem hat meccset biztosan meg kell nyerni. Megfelelő munkával és erősítésekkel, és ha nem ér utol minket egy újabb sérüléshullám, akkor úgy gondolom, meg tudjuk csinálni. Nem olyan a helyzetünk, mint tavaly, amikor halomra vertek bennünket – tette hozzá az UTC játékos-edzője.