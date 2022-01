Az Európa-kupa második csoportkörébe is bejutott, és ott is tisztesen helytállt PEAC ellen nem lehettek komoly reményei a Floratomnak, amelyből ráadásul ezúttal hiányzott Szántosi Dávid és Vitsek Iván is. A lejátszott meccsek közül egyetlen kivétellel mindet 3–0-val vitte el a Pécs, az egyetlen szettet Lukács tudta hozni Kovács Sebestyénnel szemben.

A realitás így kiütközött, az idén is a bajnoki cím egyik nagy esélyesének számító pécsi csapat magabiztosan győzött, de a Floratom számára nem is ez a meccs volt az, amelyet mindenképpen meg kellett nyernie.

A szegediek legközelebb január 29-én, 11 órától a Mosonmagyaróvárt fogadják az Extraliga 11. fordulójában.

Lukács Levente: – A bajnoki címvédő ellen papírforma eredmény született.

PEAC–Floratom Szeged AC 10–0

Férfi asztalitenisz, Extraliga, 10. forduló.