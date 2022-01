Négy győztes meccs, és kilenc elveszített találkozó: ez a Desz­­ki SC mérlege a megyei I. osztály őszi szezonját követően. Az újonc a mögöttük álló csapatokat egyaránt legyőzte.

– Az elsődleges célunkat tel­jesítettük, hiszen félévkor jól állunk a bennmaradást illetően. Ezen túl a helyi és környékbeli fiatalokat próbálunk beépíteni. Kicsit hamarabb is sikerült, mert sok volt a sérültünk. A rutin szinte teljesen hiányzott az ősszel, ennek ellenére az őszi utolsó meccseken jól néztünk ki. El­fogadható őszt zártunk, de persze teljesen elégedett nem lehetek – mondta lapunknak Papp Endre, a Deszk edzője.

A keret tagjai számára ja­­nuár 11-én ér véget a téli pi­henő, ekkor kezdődik a közös munka.

A heti három edzést egy edzőmeccs teszi teljessé, a felkészülés során játszanak a Mórahalommal, a Makó II.-vel, az Algyővel, a St. Mihállyal, és még egy csapattal szeretnének gyakorolni. Ezen túl címvédőként indulnak a klubcsapatok teremtornáján, a Saller-kupán. A keretben minimális változás várható, egy távozót valószínűleg egy érkező helyettesíthet majd, ő Békés megyéből csatlakozhat a deszkiekhez.

– Elsődleges célunk a fejlő­dés lesz tavasszal. Ha azonban a rutinos játékosainkat a sé­­rülések elkerülik a második félévben, akkor meglesz a kellő arány a fiatalok és az idősebbek között, ez pedig szerintem hat ponttal többet eredményezhet a tavasszal. Meglátjuk, hogy ez mire lesz elég majd az idény végére, de a nyolc-tizedik helyek valamelyikére jók lehetünk – tette hozzá Papp Endre.

A Deszk kilenc vereségéből négy is egygólos volt.

– A Makó II. elleni meccset leszámítva szépen helytálltunk az élcsapatok ellen is. A me­­gyekettőben megszoktuk, hogy nyolc-tíz helyzetből úgyis berúgunk párat, itt a megyeegyben viszont egy gól is eldönthet egy meccset. Rutintalanok voltunk, nem gazdálkodtunk jól a lehetőségekkel, azonban a szervezettségünk végig megmaradt. A jó oldalát nézzük, hamarabb beépültek a fiataljaink. Ho­va­nyecz Attila sosem játszott még felnőttszinten, most azonban ő töltötte a legtöbb percet a pá­lyán – zárta Papp Endre.