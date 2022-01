Hét pontot gyűjtött az őszi szezon során, így utolsóként töltheti a téli szünetet a megyei II. osztályban a Zákányszék.

– A hozzáálláson múlt leginkább. Az edzéslátogatottság hiánya és a kulcsjátékosok visszavonulása, valamint nem megjelenése sem az edzéseken, sem a mérkőzéseken, ezért állunk itt – adott választ Kuti Ákos, a csapat edzője arra a kérdésre, miért alakulhatott így az idény első fele. – Ezáltal olyanoknak is játszaniuk kell, akik nem ütik meg a megyekettő szintjét. Azonban ha a legjobb csapatunkkal fel tudunk állni, akkor nincs gond. Képes lenne a gárda egy középmezőnybeli helyezésre is, de ezzel a hozzáállással ez nehéz lesz – tette hozzá annak kapcsán, hogy több alkalommal is kétgólos hátrányból álltak fel, vagy mentettek pontot a négy döntetlenjük során. Győzniük csak Üllésen sikerült, pedig több meccsen is volt esélyük arra, hogy három pontot szerezzenek.

Ami a játékoskeretet illeti, két távozója már biztosan akad a csapatnak: tíz év után ugyanis eligazol a csapattól Mityók Krisztián, valamint a nyáron érkezett kapus, Ótott-­Kovács Szabolcs a megyehármas Ásotthalomhoz igazolt. Természetesen igyekeznek pó­tolni a távozókat, de ez a téli átigazolási időszakban nem ígérkezik könnyű feladatnak.

A bennmaradást illetően pedig nincs nagy gondban a Zákányszék, hiszen a tizedik helyen álló Üllés is csak négy ponttal áll jobban, a tavaszi szezon elején pedig középmezőnybeli csapatok ellen játszanak, akik ellen reálisnak tűnhet a pontszerzés, azaz hamar eltüntethető lenne a hátrány.

– Úgy gondolom, az első négy-öt meccsünkön el is dől majd a sorsunk. Ha normálisan fel tudunk majd állni, akkor nem lesz gond, ha így folytatódik, akkor viszont bajban leszünk. Négy meghatározó já­­tékosunk hagyta abba a feljutás óta, ez pedig soknak bizonyult – zárta Kuti Ákos.