A ZTE kezdte jobban a meccset, viszont 2–7 után megérkezett a meccsbe a Szedeák is, a vezetést átvételét követően pedig sorra jöttek a szegedi hármasok is. Folyamatosan építette ki magabiztos előnyét a Tisza-parti csapat, amely uralta a játékot: védekezésben jóval összeszedettebb játékot mutatott, mint legutóbbi meccsein, miközben támadásban az extra dobások is beestek. A különbség húsz pont körül állandósodott, Persons kosara után számolhatott a közönség.