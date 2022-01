Teke, SzegedLesz meccs vagy nem lesz meccs?

Ez itt most a kérdés. A legutóbbi információnk alapján a igen a válasz.

De mégis mi történt?

A Zengő Alföld Szegedi TE a férfitekecsapatok Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésére mindössze hat játékossal utazott el úgy, hogy az elnöknek, Karsai Ferencnek is játszania kellett. Mindezt tette azért, hogy betartsa Németország koronavírussal kapcsolatos hatályos jogszabályait, miközben a sportszerűség jegyében lejátssza a találkozót. Ennek megfelelően érvényes tesztekkel, minimum kétszer beoltva érkeztek meg Raindorfba, majd a meccs előtt újabb teszten kellett átesniük – szerencsére minden negatív volt. A német kisváros létesítményében a maszkhasználat nem volt kötelező, a meccset megelőző technikai értekezleten pedig Karsai Ferenc elmondta, hogy Szegeden a magyar szabályokhoz alkalmazkodva rendezik meg a második mérkőzést. A németek kértek pontosítást, ezt a Zengő Alföld teljesítette. A Raindorf 6:2-re megnyerte a meccset, a visszavágó időpontja holnap 13 óra.

Itt jön azonban a fordulat… A németek a hét elején már azt közölték a nemzetközi szövetséggel (WNBA-NBC), hogy szeretnék, ha a szegedi meccset is a német szabályok szerint (2G+: minden játékosnak, stábtagnak, nézőnek védettnek/oltottnak és frissen, a helyszínen teszteltnek kellene lennie) rendeznék meg. Ezt a kérést a szövetség elutasította, majd a németek újabb levelet írtak. Ebben többek között azt közölték, hogy nem utaznak el a visszavágóra, viszont a szegedi meccset 8:0-val nekik írják jóvá. Miután a nemzetközi szövetség ezt is elutasította, a Raindorf úgy döntött, jön Szegedre…

– A magyar jogszabályok szerint fedett sportlétesítményben védettségi igazolvánnyal lehetnek jelen a nézők, és kötelező a maszk használata is, ezt mind be is tartatnánk. Tesztelési kötelezettség nincs – mondta Karsai Ferenc.

Egyelőre tehát itt tart az ügy.