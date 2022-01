Utolsó négy őszi bajnokiját elveszítette, és a 12. helyen tölti a téli szünetet a Mindszent a megyei II. osztályban. Pedig nem így indult az idény, hiszen erősítettek a nyáron, és az eredményekkel sem volt gond.– Edzés nélkül még ezen a szinten sem lehet ezt csinálni. Vasárnaponként összeállunk, így ennyi van a csapatban. Amíg a futballhoz való hozzáállás nem változik, addig nem lesz nagy változás, ezt a játékot szeretni is kell, és tenni is kell azért, hogy eredményesek legyünk. Hiába igazoltunk minőségi játékosokat, Hortobágyi korán megsérült és csak az ősz végén tért vissza, Gémes megsérült, majd kiállították. Olyan problémáink vannak, amelyet csak fejben lehet megoldani – mondta lapunknak Bartucz Sándor, a Mindszent edzője.

A mindszentiek már munká­hoz láttak a téli felkészülés te­kintetében, és négy edzőmeccsük már biztos is: a vásárhelyi ificsapattal kétszer is találkoznak, valamint játszanak a Kistelekkel és a Mártéllyal is.

Négy érkezője már van a csa­­patnak, Mucsi Kevin a HFC II.-től érkezik, Friedl Máté Szegvárról tér vissza a csapathoz, és a Szikáncstól Hanga Csaba is csatlakozik a mindszentiekhez, ők mindhárman korábban játszottak már a csapatban. Szintén Szikáncsról érkezik Pé­­ter Martin, míg a távozók oldalán Homoki Dorián és Szobácsi Roland szerepel, és valószínűleg Bartucz Márkra sem számíthatnak a folytatásban. További érkezők is várhatóak, kapusposzton is problémákkal küzdenek a Mindszentnél.

– Szerintem nem lesz gondunk a bennmaradással. Akad­­nak ugyan problémáink, az egyik legjobb pályánk volt, most viszont az egyik legrosszabb lett. Mindszenten még mindig minden hazai meccs után van egy kis összejövetel, azonban sajnos még ezt sem becsülik meg, nincs meg az a kis közösségi élmény – zárta Bartucz Sándor.