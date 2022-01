Hazai pályán folytatta a felkészülését mindkét Csongrád- Csanád megyei NB III.-as csapat. A Hódmezővásárhelyi FC csakúgy, mint legutóbbi tesztmeccsén, ezúttal is hatot lőtt, ezúttal a Bács-Kiskun megyei I. osztályú Jánoshalmának kö­szönt be ennyi alkalommal. A Makó egy csoportbeli ellenfelével játszott: az erős szélben lebonyolított találkozó első tíz percében már kétgólos előnyre tett szert a Maros-parti csapat, erre Babolek tett rá még eggyel a szünet után, így magabiztosan nyert a Szekszárd ellen Siha Zsolt csapata. Az NB III.-as klubokhoz ké­pest még több ideje van a bajnoki rajtig a megyei bajnokságokban szereplő csapatoknak, ám akadtak olyan együttesek, amelyek már gyakoroltak a hétvégén.

Egyaránt ötgólos különbségű győzelmet aratott az SZVSE és a Bordány is: előbbi az FC Dabas II.-t győze le, a szegediektől pedig betalált az Ausztriából szerződtetett Amariutei Sorin-Ionut is, miképp a megyei válogatottban pályára lépő Frank Boldizsár is. A tá­madó a Szentesi Kinizsitől szerződött a megyei I. osztály őszi bajnokához. A Bordány a megyei II. osztályban élen álló FK Szegedet győzte le ilyen arányban, ráadásul kapott gól nélkül tette ezt. A Makó II. a Mezőhegyes ellen tudott nyerni.