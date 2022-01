Tizenegy pontot gyűjtött, és a tizenegyedik helyről várhatja a tavaszi folytatást a megyei II. osztályban a Tömörkény: a csapat az előző idényben versenyben volt a dobogóért, idén azonban várhatóan más célokért kell küzdenie.

– Nyáron a sérülések sokaságával már rajzolódtak a problémák. Az egy évvel ez előtti csapatból hét játékos esett ki, közülük a legtöbben kezdőként játszottak. Egy nyolcfős megyekettes kerettel vágtunk neki a szezonnak, a többiek a megyenégyből, az ifiből érkeztek. Hétről hétre komoly problémákkal küzdöttünk. Lehetett volna rosszabb is, persze a tavalyi szezon után csalódás, de a realitás talaján maradva sajnos nem volt ebben sokkal több, öt-hat fővel tudunk edzeni. Tavaly a Covid kezdett el tizedelni bennünket, akkor szálltak el a reményeink a dobogót illetően, most pedig a sérülések szóltak közbe. A hét hiányzóból hat várhatóan tavasszal sem játszhat, Losonczi Dániel visszatérhet, és mellette reméljük, a kapusunk is újra játszani tud tavasszal, hiszen kapusunk sem volt ősszel – összegzett Sallai Róbert, a Tömörkény edzője. A csapatban így öccse, Szabolcs állt a gólvonal elé, aki bír ugyan NB III.-as tapasztalattal kapusként, ám évek óta mezőnyjátékosként szerepelt a csapatban.

Ami a csapat keretét illeti, távozója nem akad a csapatnak, míg többen érkezhetnek is a Tömörkényhez: mint Sallai Róbert kitért rá, náluk nincs pluszjuttatás, így nehéz igazolniuk. Az viszont már biztos, hogy a Szentesi Kinizsitől a 17 éves Tóth Richárd a tömörkényieknél folytatja.

– Olyan meccseken volt jó, vagy elfogadható eredmény, ahol harcolni kellett egy nagyot, ilyen volt például a Sándorfalva elleni idegenbeli bajnoki. A legfőbb célunk, hogy stabilizáljuk magunkat a középmezőnyben a szezon végére. Még a nehézségek ellenére is öt-hat pont bennünk maradt az ősszel, hiszen például a St. Mihály elleni találkozót a kilencvenkettedik percben egy megpattanó labdával veszítettük el – zárta Sallai Róbert.