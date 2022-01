Tizenhat pontjával a kilencedik helyről várhatja a folytatást a Hódmezővásárhelyi FC II. a Csongrád-Csanád megyei I. osztályban.

– Összességében nem igazán vagyok elégedett, mert nagyon hullámzó teljesítményt nyújtottunk. Akadtak ugyan bravúros győzelmeink az élcsapatok, így a Tiszasziget és a Szentes ellen, viszont akadtak fájó vereségek olyan ellenfelekkel szemben, amelyeket úgy gondoltam, le tudunk győzni. Ez talán a fiatalságunkból is adódik – mondta lapunknak Bacsa Zsolt, a HFC II. edzője.

A vásárhelyi csapat január 10-én kezdi meg a közös munkát a tavaszi szezonra való felkészülés jegyében. Mint Bacsa Zsolt kitért rá, heti öt edzés mellett egy edzőmeccs teszi teljessé a programot, egyúttal bíznak abban, hogy a kemény téli felkészülést követően tavasszal javítani tudnak majd.

A téli gyakorlómeccsek sorát január 12-én, 18 órától a Kiskundorozsma elleni hazai találkozó nyitja, majd az ellenfelek között szerepel a Kunszentmárton, amellyel kétszer is összecsap a gárda, de a DAFC Szeged, a Békés megyei I. osztályú Nagyszénás, és a Szeged-Csanád Grosics Akadémia U19-es csapata is megtalálható az ellenfelek között. A programban szerepel a Saller kupa is. Szeretnének erősíteni, távozójuk pedig várhatóan nem lesz.

– Vannak ugyan kiszemeltjeink, de konkrétum még nincs egyikőjük ügyében sem. Csak 2003-as, 2004-es születésű játékosokat szeretnénk igazolni, egyrészt a versenykiírás is úgy szól, hogy nálunk csak négy 2000-es születésűnél idősebb játékos tartózkodhat a pályán. Olyan fiatalokat szeretnénk szerződtetni, akik éreznek magukban annyi erőt, hogy később akár az NB III.-as csapathoz is odakerüljenek – tért ki a téli keretbeli változásokra a tréner.

– Szeretném, ha az első öt hely valamelyikére odaérnénk. Bízok benne, hogy előre tudunk lépni a szezon további részében, és azokat a meccseket, amelyeket ősszel elszórakoztunk, ezúttal megnyerjük. A védekezésben remélek nagy javulást, hiszen mi kaptunk a harmadik legtöbb gólt a bajnokság csapatai közül – zárta Bacsa Zsolt.