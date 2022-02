A kilencedik helyről várhatja a tavaszi folytatást a labdarúgó megyei II. osztályban a Szegedi Pázsit SE. A csapat a múlt nyáron jutott fel a megyeháromból, és bár az első meccsén még alulmaradt a Csanytelek otthonában, a harmadik találkozón Mártélyról már mindhárom pontot hazavitte. Érdekesség, hogy négy győzelemig jutott a Pázsit, és mindet idegenben érte el: hazai pályán hat meccsből csupán két pontot szerzett, ami az osztály leggyengébb mutatója.

– Kicsit többet vártunk magunktól, de a betegségek miatt szinte sosem tudtam felküldeni a legjobb csapatot. A középmezőny elejére vártam magunkat, de játékban semmiképpen sem vallottunk szégyent, az eredmények viszont nem mindig úgy alakultak, ahogy azt szerettük volna – mondta lapunknak Arató Tamás, a Szegedi Pázsit SE edzője.

A Pázsit felkészülése már javában zajlik, részt vettek a klubcsapatok teremtornáján is, ám mint Arató Tamás kitért rá, nagyon sokan nem tudták vállalni a szereplést ezen a tornán. A ráhangoló munka már zajlik, a csapat a Kisstadionban készül, hamarosan pedig edzőmeccsekkel is készül a folytatásra. Ami a keretet il­leti, egyelőre se érkezője, se távozója nincs a csapatnak, és várhatóan nagy mozgás nem is lesz majd a tél folyamán a keretben.

Az őszi utolsó három bajnokiját ugyan elveszítette a csapat, ám a hetedik Szegvár is csak négy pontra van tőlük: a két újonc ráadásul a tavasz elején találkozik is majd egymással. Az a meccs akár arról is dönthet, milyen célokért játszhat a két csapat a hátralévő időszakban.

– A cél mindenképpen az, hogy eredményesebbek is legyünk, ne csak partiban legyünk az ellenfelekkel. Nagyban függ a folytatás a betegségektől, hiszen nem olyan bő a keretünk. A koronavírus minden csapatnak különösen bekavar, függ persze attól is, hogy a többiek hogyan erősítenek majd a télen. Ezekben az időkben nehéz tervezni, de a tavasz annyiból könnyebb lesz, hogy már van mögöttünk egy féléves rutin a megyekettőben. Bár azt gondolom, a megyehárom és a megyekettő között nincs olyan nagy különbség, mint mondjuk a megyekettő és a megyeegy között – zárta Arató Tamás.