Kettőzött erővel készült második idei hazai mérkőzésére a Szegedi VE, nem is maradt el a siker. Kiss Csaba tanítványai a Debrecent győzték le 9-7-re a férfi vízilabda OB I. 19. fordulójában.Úgy kezdtek, ahogy kell. Első két támadását egyaránt góllal fejezte be a Szeged Tóth Gyula és Sánta Dániel révén, míg hátul remekül zárt a hazai védelem. A negyed derekán nőtt tovább a különbség– Kardos, majd Vékony talált be –, ekkor már megnyugtató, 4-0-s előnyt mutatott a tábla.

A bennmaradásért küzdő debreceniek mindent megtettek, ennek ellenére a 20. percben már 7-2-nél járt a Szeged. Ezt követően 8-6-ig zárkóztak, de egyenlítésért egyszer sem támadhattak a mérkőzésen. Bóbis negyvenkilenc másodperccel a vége előtt bebiztosította a hazai győzelmet, így az újabb vendéggól már pontszerzési esélyt nem jelentett. Ezzel a Szegedi VE a megyei rivális szentesieknek is „szívességet” tett, a Kurca-partiak továbbra is saját kezükben tarthatják bennmaradásukat.

Szombaton 17 órától újabb fontos összecsapás vár hazai medencében Sánta Dánielékre, a Szegedhez hasonlóan 21 pontos Kaposvár érkezik a Tiszavirág Sportuszodába.

További eredmények: Kaposvár–OSC 7-16, Szolnok–UVSE 19-8, Eger–Honvéd 13-15, Miskolc–Vasas 10-17, Pécs–BVSC 10-10.

Kiss Csaba: – A három ponton kívül másnak nem tudok örülni, mert ezúttal is hullámzó volt a teljesítményünk. Négy-nullás vezetésünk után buta hibákat követtünk el, amiket a rendkívül motivált ellenfelünk gólokkal büntetett. Stabilizálni kell játékunkat, mert ez a teljesítmény kevés lesz a közvetlen riválisaink ellen az elkövetkezendő fordulókban.

Szegedi VE–Debrecen 9-7 (4-0, 2-2, 1-1, 2-4)

E.ON férfi vízilabda OB I, 19. forduló, Szeged, Tiszavirág Sportuszoda, 100 néző. Vezette: Csizmadia, Kollár.

Szegedi VE: Gyapjas B. – Bóbis 2, Kürti, Horváth Zs., Sánta 2, Tóth Gy. 2, Kardos 1. Csere: Vékony 2, Pörge, Hajdu, Boros, Baj.

Edző: Kiss Csaba.

Debrecen: Kósik – Macsi P. 1, Macsi M. 2, Takács K., Vismeg B., Smitula 1, Somlai 2. Csere: Fülöp, Stefanidesz, Kis F., Bodróczki, Korbán 1, Rácz M.

Edző: Süveges Máté.

Gól – emberelőnyből: 10/5, ill. 9/1.

Kipontozódott: Horváth Zs., ill. Fülöp, Kis F.