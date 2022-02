Vízbe csobbannak reggel, majd délután is. A szegedi búvárúszók keményen dolgoznak a téli időszakban.– Nincs lazsálás, heti tizenegy tréning szerepel a programban, ha nincs karanténban éppen valaki, akkor teljes csapattal edzünk, készülünk – kezdte a beszélgetést a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub vezetőedzője, versenyzője, Kanyó Dénes.

Nem véletlen ez a hatalmas lendület, hiszen február utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án Egerben rendezik meg a világkupa első fordulóját. A szegedi válogatott versenyzők erre az eseményre szeretnének jó formába lendülni.

– Hatalmas várakozás előzi meg az eseményt. Előzetesen közel ezer versenyző jelezte az indulási szándékát. Én nem tudok arról, hogy bármikor is lett volna ilyen népes indulói létszám egy világkupán. Ha minden kedvezően alakul, mi nyolc fővel veszünk részt a viadalon, ebben benn vagyok én is. Még nem élesítünk, a fizikai felkészítés is fontos szerepet játszik, így a héten is sokat erősítettünk. Nemcsak a nagyoknak van komoly terhelés, hanem a fiatalabb versenyzőinknek is – folytatta a gondolatot a világbajnok.

Utoljára tavaly decemberben, a korosztályos országos baj­­nokságon szerepeltek a szegedi búvárúszók, így közel két és fél hónap után versenyezhetnek majd.

– Mindig nagy motiváció egy ilyen verseny. Főleg úgy, hogy minden komoly búvár­úszó eljön hozzánk. Ebből is látszik, mindenki ki van éhezve a versenyzésre, köztük természetesen mi is. Jövő héttől már élesedik a helyzet, fokozatosan pörgetjük fel magunkat, hogy az egri világkupa rajtjára mindenki jó formába lendüljön. Megyek, úszok én is, engem is hajt, hogy erős mezőnyben indulhatok, ahol szeretnék eredményesen szerepelni, és minél több kvótát szerezni – zárta a beszélgetést Kanyó Dénes.