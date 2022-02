Most jó ránézni a tabellára. Ez az egyöntetű vélemény a Szeged-Csanád Grosics Akadémia szereplése kapcsán. A labdarúgó NB II.-ben ugyanis a harmadik helyen áll a 24. fordulót követően. A tavaszi menetelés alatt játszott a III. Kerülettel (1–1), a Budafokkal (3–0), a Doroggal (2–1) és legutóbb a Tiszakécskével (4–0), ezeken a mérkőzéseken tíz pontot gyűjtött, és mivel az eredményes játék mellett a riválisok is botlottak (a Kecskemét és a Haladás legutóbb vereséget szenvedett), így a csapat már ott van a Diósgyőr, Vasas duó mögött.Vannak, akik már álmodoznak, és újra az NB I.-ben látják az együttest, ám azt ne felejtsük, hogy lesznek még bőven rangadói a szegedi alakulatnak – rögtön a legelső vasárnap 17 órától a Haladás ellen.

Szóval egyelőre örüljünk, nézegessük a tabellát, aztán tegyünk úgy, ahogy a csapat is tesz: mindig csak a következő mérkőzés a fontos. Messze még a bajnokság vége, és sok a dolog.

A Dragan Vukmir hiányát is elbíró csapat Tiszakécskén két újoncot avatott Bencze Márk (bal oldali védő) és Csoboth Kevin (szélső támadó) személyében, de ez sem zökkentette ki a keretet, amely az egyébként kulturáltan futballozó Tiszakécskét verte meg magabiztosan, ráadásul Csoboth is betalált. A prímet azonban a két szenzációs gólt elérő Horváth Krisztofer vitte, aki emellett szögletből még egy gól­passzt is adott Kovács Milánnak. Horváth K. a 2022-es naptári év eddigi négy bajnoki meccse mindegyikén eredményes volt, ezeken öt gólt lőtt, így pedig tíz találatával a legjobb gólvágók között az élcsoportban található.

A Szeged-Csanád GA to­vább­­ra is az egyik legjobb védelemmel rendelkező alakulat a másodosztályban, hiszen a 24 meccsen mindössze 17 gólt kapott a csapat. Semmi sincs véletlenül – így a csapat helyezése sem az, látva a játékot, az eredményeket és az összképet.

Azt azért a tabella kapcsán ne felejtsük el, hogy a Vasas–Siófok találkozó lapzártánk után fejeződött be, ám a Szeged helyezésén ez semmit sem változtat, maximum a Vasassal szembeni hátránya növekedhet egyről két vagy négy pontra, ha nyer a fővárosi alakulat.

A bajnokság állása