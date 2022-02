A labdarúgó NB III. harmadik helyén telelt az újonc Makó, amely magasra tette a lécet ezzel a kiváló szerepléssel, ráadásul a felkészülési meccseken is veretlen maradt. Sorrendben játszott a Békéscsaba NB II.-es együttesével (először 2-1-re nyert, majd 1-1 lett), a megyei I. osztályú Kiskundorozsma (4-1), az NB III.-as csoporttárs Hódmezővásárhelyi FC (3-2), a szintén NB III.-as Szekszárd (3-0), a szerb harmadosztályú Tisza Adorján (4-1), a megyei I. osztályú Algyő (7-3) és az SZVSE (4-0) ellen. Nyolc meccs, hét siker, egy iksz – imponáló mérleg.Válasz egy hónap múlva

– Hogy hogyan sikerült a felkészülés? Szerintem jól – mondta Siha Zsolt vezetőedző.

– Az edzőmeccseink rendben voltak, de erre a kérdésre a reális, a valóságot leginkább lefedő választ nagyjából egy hónap múlva tudom megadni. A megszokottnál rövidebb, de intenzívebb volt a munka, és a sérültjeink számából ítélve olyan nagy baj nincs. Két embernél jött elő izomsérülés a hat hét alatt, de már közel Popgeorgiev Pantelisz és Horváth Előd visszatérése is. Az edzőmeccsek fontosak voltak, de nem elsősorban az eredmények miatt. Mivel nem igazán változott a keretünk, így próbáltunk javítani a játékunk minőségén, apróságokra is oda tudtunk figyelni, és az is a fő cél tavasszal, hogy amely játékelemekben el voltunk maradva, azokon a területeken fejlődjünk. Erre törekedtünk a felkészülés alatt is.

Kétszer idegenben

A Makó első két bajnokija idegenben lesz, hazai pályán először február 27-án látható a csapat. Vasárnap a 22. fordulóban Vácra látogat az együttes, majd a Paks II. vendégeként folytatja, az említett februári utolsó előtti napon pedig a Dabas-Gyón látogat majd a Makó Arénába.

– Ez nem gond, mert a Makótól távoli mérlegünk jobb volt, mint a hazai, ilyen szempontból ennek nincs jelentősége. Mindenkivel kell idegenben és otthon is játszani. Nyilván akik a pályánkat gondozzák nálunk, örülnek, mert a februári meccs a talajnak nem használ – tette hozzá Siha.

Rajt Vácon

Ahogy már említettük, a tabellán harmadik Makó a 16. Vác otthonában kezdi meg a késő téli, kora tavaszi szereplését vasárnap 14 órától. A tabella csalóka, mert a Pest megyei együttes egyáltalán nem tartozik a gyengébbek közé.

– Nagyon nehéz meccs lesz a vasárnapi, de ezt minden bajnoki előtt el tudom mondani ebben az osztályban. A jól ismert és elismert szakember, Csank János az ellenfél edzője, ő azért a felkészüléseket jól megoldja. A Vác sokkal jobb csapat, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése mutat, nem hiszem, hogy kiesési gondjai lesznek a végén. Ki-ki meccs elé nézünk, mert az NB III. Közép csoportjában nagyon egyformák az együttesek – nyilatkozta végül Siha.