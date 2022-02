Kiegyensúlyozott mérleggel zárta az őszt a Szegvár a megyei II. osztályban, amely 13 bajnokijából hatot megnyert, egyen döntetlent játszott, míg hat találkozót elveszített: az újonc így a középmezőnyben töltheti a téli szünetet. Igen eredményesek is voltak az idény első felében, hiszen 32 szerzett góljuknál többet csak a dobogón álló csapatok szereztek az osztály csapatai közül.

– Álomszerű volt az indulásunk, utána azonban úgy gondolom, egy picit elfáradtunk, és csak tartani tudtuk a középmezőnybeli tagságunkat. Természetesen mindezek ellenére elégedettek vagyunk, hiszen tíz év után játszunk újra a megyekettőben, előzetesen pedig azt gondoltuk, az első tízbe odaérhetünk, szerencsére ezt abszolút hoztuk is az ősszel – összegzett lapunknak Bagi Endre, a csapat edzője, aki külföldi munkavállalását követően tért haza a csapathoz.

– Eleinte nem tudtuk, mik a megyehárom erőviszonyai, azonban később láttuk, hogy az osztály első pár csapata a megyekettő középmezőnyére jó lehet. Örültünk, hogy érkezett a felkérés, és a megyekettőben játszhatunk. Hosszú távon gondolkozunk, szeretnénk visszahozni szegvári fiatalokat a csapatba, és kinevelni minél több helyi játékost – tette hozzá Bagi Endre.

A szegvári futballisták már két hete munkába álltak, és igen szép számmal is vannak jelen a foglalkozásokon. Ami a keret összetételét illeti, fontos emberét veszítette a klub, hiszen Nana Roland nem tudja már vállalni a megyei II. osztályt, így Baksra távozott. Az érzékeny veszteséget természetesen igyekeznek orvosolni Szegváron, ám ez a téli időszakban nem egyszerű: mindezzel együtt is négy-öt futballista érkezése valószínűsíthető. Így a bajnoki rajtig hátralévő időszak egyik kulcsfeladata az is lehet, hogy összeálljon a tavasz csapata, beépüljenek az újak.

Az újoncnak a megszerzett 19 pontjával aligha kell tartania a kieséstől, így felszabadultan játszhat majd az idény második felében.

– Sajnos néhány hazai meccsen nem tudtuk itthon tartani a pontokat, ezeket szeretnénk visszahozni tavasszal. Apróságokon múltak ezek a meccsek, egy-egy bírói ítélet is befolyásolta ezeket a találkozókat, pedig játékban nem voltunk rosszak, hiszen az őszi bajnok otthonában is döntetlent játszottunk – zárta Bagi Endre.

Gyakorolnak

Több megyei csapat is edzőmecs- cset játszik a hétvégén: a Hódmezővásárhelyi FC NB III.-as ellenfelet fogad, a vásárhelyiek pedig egy új igazolást is bejelentettek. A HFC-ben folytatja ugyanis karrierjét Molnár Bence. A védő Székesfehérváron, a Videotonban nevelkedett, majd az MTK Budapestben, legutóbb pedig a Mol Fehérvár II.-ben játszott. A 21 éves futballista belső és jobb oldali védőként is bevethető.

A Makó vasárnap két találkozón is pályára lép: délelőtt az Algyő, délután az SZVSE ellen.

Szombat, 10 óra: Hódmezővásárhelyi FC–Békéscsaba II., Makó II.–Deszk, Mórahalom–Balástya. 14 óra: Ásotthalom–UTC. 15 óra: FK 1899 Szeged–Tápé (Tápén). Vasárnap, 10 óra: Makó–Algyő, 13 óra: Makó–SZVSE.