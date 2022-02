Január közepén változtatott keretén a Naturtex-SZTE-Szedeák, ekkor érkezett meg a csapathoz Rashun Davis. Az amerikai irányító érkezése óta változott a csapat szerkezete, a játék pedig egyre inkább összeállni látszik.

– Az elején érezhető volt a váltás, ehhez kellett alkalmazkodnunk, ahogyan azt az oroszlányi meccs is mutatta. Aztán meccsről meccsre Ra­­shun is megtalálta a szerepét, tehermentesíteni is tudja Personst, ezáltal komplexebbnek lehet mondani a játékunkat. Ők szabják a fazont, mindez persze ránk is hatással van – mondta lapunknak Bognár Kristóf, a Szedeák játékosa.

Az erőcsatár nagyszerű formában játszik hetek óta, az utóbbi négy mérkőzésén egy­aránt húsz feletti VAL-értékkel zárt, 7.22-es átlagával pedig a bajnokság nyolcadik helyél áll a lepattanók terén.

– Próbálok minden meccsen maximumot hozni, mindig megyek a lepattanókért, de egyre jobban figyelnek rám. Szeretek a támadás és a védekezés minden aspektusában részt venni, amennyire csak lehet. Ez az állandóság hiányzott a játékomból. Voltak ilyen jó meccseim, de nem tudott ilyen hosszú ideig fenn maradni. Tisztában vagyok vele, egy egész szezonon keresztül nem lehet így játszani, vannak hullámzások, de meg kell próbálni a saját magadtól elvárható szintet hozni – tette hozzá Bognár.

A Szedeák még a felsőházi tagságot jelentő ötödik helyre is odaérhet az alapszakasz végén.

– A lényegi részre kanyarodunk, nagyon fontos három meccs vár ránk. Azonban óvatosan fogalmaznék, mert matematikailag még a legjobb tíz sem biztos. Most az elsődleges, aprólékos célok vannak a szemünk előtt, fontos, hogy fizikálisan és mentálisan is készen legyünk a hátralévő három mérkőzésre – zárta Bognár Kristóf.

Dupla meccs Montenegróval

Ma és vasárnap is Montenegró lesz a magyar férfi kosárlabda-válogatott ellenfele a világbajnoki selejtezők következő két fordulójában. A két csapat egyaránt egy-egy győzelemmel és vereséggel áll csoportjában, és ma előbb Debrecenben találkoznak. Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány 12 fős, szűkített keretéből kimaradt az egyaránt sérüléssel bajlódó Eilingsfeld János és Benke Szilárd.

Debütálhat viszont a honosított amerikai játékos, Mikael Hopkins, aki jelenleg az olasz első osztályú Reggio Emilia csapatában játszik, és csapatával a FIBA Europe Cupban is érdekelt még. A ma 18 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.