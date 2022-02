Nem volt benne a fordítás

Mezőkövesd (5.)–Pick Szeged U21 (4.) 34–30 (17–17)

Férfi kézilabda, NB I/B, Keleti csoport, 13. forduló, Mezőkövesd, 120 néző. Vezette: Hajdu, Halász.

Pick Szeged U21: L. Krivokapics 1, Nagy T. (kapusok), Gazsó, Szepesi 7, Lőrincz 7, Varga K. 2, Koszorus 1, Csíki 4, Fekete G., Ludmán 4, Tusjak, Szilágyi B. 2, Kovács Á. 1, Hegedűs, Gárgyán, Molnár 1. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

Kárpáti Krisztián: – Sajnos a felkészülés utolsó két hete nagyon kaotikusra sikerült. A bajnoki rajt előtt elkapott minket a Covid, és páran éppenhogy visszatértek kisebb-nagyobb sérülésekből. Meghatározó játékosaink nagyon különböző edzettségi állapotban és sportformában vannak. A Mezőkövesd meglepett minket, az NB I.-ből tudott játékost igazolni az utolsó pillanatban. Az első félidőben igyekeztünk a saját játékunkat játszani, de a védekezésben már ekkor is akadtak gondjaink. Sajnos a második játékrészt kettős emberhátrányban kezdtük, és a hazai csapat gyorsan ellépett 3-4 góllal. A csapat küzdött, harcolt, de a mai napon a fordítás nem volt benne a játékunkban. Védekezésünk nem állt össze, nekünk 30 lőtt góllal mérkőzést kellene nyerni. Gratulálok a hazai csapatnak, és köszönjük a korrekt szurkolást a mezőkövesdi ultráknak, nagyszerű és sportszerű hangulatban tudtunk játszani! Vecsési játékosok üzentek, hogy 4 góllal megvernek minket, igyekszünk vasárnapra úgy összerakni a csapatot, hogy ez ne történjen meg!

Nüanszokon múlt

Levendula Hotel FKSE-Algyő (4.)–Eszterházy SC (2.) 27–32 (13–16)

Női kézilabda, NB I/B, Keleti csoport, 16 forduló. Algyő, zárt kapuk mögött. Vezette: Hársfalvi, Mórocz.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Gadányi – Szepesi 1, Farkas, Simon 5, Csáki 2, Miklós 3, Vass 2.

Csere: Dobó (kapus), Nikolayenko 11, Zsilák, Balázs, Vér, Gercsó, Aracsi 1, Németh 2, Rózsa.

Edző: Farkas József.

Farkas József: – Hatalmasat küzdöttünk hatvan percen keresztül egy nagy iramú mérkőzésen. Többször kerültünk lépéshátrányba, amelyből rendre visszajöttünk a mérkőzésbe a szívünkkel, küzdésünkkel. A 47. percben még a vezetést is megkaparintottuk, ám a meccset eldöntő szakaszban pontatlanul fejeztük be támadásainkat, hibákat vétettünk, amely a végjátékra megbosszulta magát. Nincs okunk szégyenkezni, nüanszokon múlt egy ilyen erős ellenféllel szemben a pontszerzés és a győzelem. Dicséret illeti a lányokat. Gratulálok az egri alakulatnak és Zsadányi Sándornak, sok sikert kívánok nekik! Ami minket illet, két kemény mérkőzés vár ránk, melyeket meg akarunk nyerni!

Leblokkoltak

Kispest (6.)–PC Trade Szegedi NKE (9.) 37–31 (19–10)

Női kézilabda, NB I/B, Keleti csoport, 16. forduló. Budapest, Soroksári sportcsarnok, 100 néző.

Vezette: Maródi, Novák.

PC Trade Szegedi NKE: Porobic, Budai, Hargitai (kapusok), Frányó 2, Szécsi 1, Nagy R. 11/4, Dudás, Homoki 2, Szabó F. 7, Baráth 1, Farkas A. 2, Csoknyai 4, Rácz P. 1.

Edző: Vadkerti Attila.

Vadkerti Attila: – Egy nagyon jó játékoskerettel rendelkező csapattal játszottunk. Az első félidőben volt egy tízperces leblokkolásunk, a második játékrészben mutatott hozzáállásával viszont elégedett vagyok a lányoknak.

Csupaszív győzelem

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű (5.)–KMH SE (1.) 3–2

(1–1, 0–1, 1–0, 1–0) – hosszabbítás után

Jégkorong, OB II., 11. forduló. Szeged, 250 néző.

Vezette: Balla, Kocsány, Sebők K.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Garbacz Máté (96%, 46 védés) – Kiss Benedek 1, Szabó Zsolt (1), Csanády Zsombor, Pápa Barnabás 1, Zsigmond Ábel – Annus Döme, Kukucska Balázs, Frajka Botond, Gulácsi Ábris, Vojnits Bence 1 – Kurucsai Martin, Szalai Gergő, Barcsik Gergely, Ferró Norbert, Szukics István – Szabó Dávid – Szalai Ákos (kapus).

Játékos-edző: Kukucska Balázs.

Kukucska Balázs: – Elsősorban szeretném megköszönni a szurkolást: óriási segítséget nyújtott a közönségünk, szívvel-lélekkel drukkoltak a csapatnak, ez óriási segítséget jelentett, különösen a hosszabbításban. Folyamatosan javuló játékunk van a szezon során, és az is fontos, hogy három teljes sorral tudunk szerepelni, így a meccsek végére is marad erőnk. Kulcspillanatokban szereztünk gólt, mindenkinek jár a gratuláció, hiszen az OB II.-t uraló KMH-t sikerült megverni. A vasárnapi újabb hazai meccsen is várjuk szurkolóinkat a lelátóra!

Keményen beleálltak a meccsbe

Invictus (8.)–HVSC (11.) 10–9

(3–2, 1–3, 3–2, 3–2)

Férfi vízilabda, OB I/B, 13. forduló. Martfű.

Vezette: Berki, Pásztor.

HVSC: Tátrai – Szporny, Benkő, Katona, Palotás S., Oláh, Vigh.

Csere: Ladócki, Józsa, Pölös, Nagy P. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Tartalékosan érkeztünk Martfűre, betegség és sérülés miatt kulcsjátékosok is hiányoztak a keretünkből. Aki eljött, az viszont nagyon keményen beleállt a mérkőzésbe, még az utolsó pillanatban is volt lövésünk a döntetlenért az otthon még veretlen Invictus ellen.

Valami hiányzott

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli (9.)–MEAFC-Miskolc (2.) 77–80 (15–19, 22–23, 26–17, 14–21)

Férfi kosárlabda, NB I/B, Zöld csoport, 19. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 250 néző.

Vezette: Radnóti, Földi, Téczely.

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli: Varga Á. 9/3, Bodócsi 5, Varga Z. 7/3, Pavlovic 6, Burko 23.

Csere: Bálint 20/9, Borbáth 6/6, Nánási 1, Knyur.

Edző: Utasi Gábor

Utasi Gábor: – Nem tudom, hogy fejben nem voltunk elég erősek, vagy a rutin hiányzik, de úgy érzem, megnyerhettük volna ezt a mérkőzést, ha bármelyik megvan a kettő közül… Sajnálom, hogy egy ilyen jó meccsen vesztesen hagytuk el a pályát.

Időre volt szükségük

Szegedi KE (5.)–Kecskeméti KC (10.) 75–49

(13–13, 16–13, 23–8, 23–15)

Női kosárlabda, amatőr NB I., Zöld csoport, 11. forduló. Szeged, Etelka sori tornacsarnok.

Vezette: Csallóközi, Domokos.

Szegedi KE: Czintos 20/9, Szabó R. 6, Váradi 15, Fekete A. 10/6, Vér V. 14. Csere: Balatoni, Vér A. 4, Felföldi 6, Pálfi, Szélpál.

Edző: Földi Alexandra.

Földi Alexandra: – Egy félidőn át tartott, hogy „megérkezzünk” a meccs­be. Szerencsére a harmadik negyedre kellően felpörögtek a lányok, bejöttek a távoli dobásaink, és ott el is döntöttük a meccset. Gratulálok a csapatnak!

Egy szettet nyertek

Szegedi RSE (8.)–Gödöllő (6.) 1:3 (25:23, 20:25, 19:25, 22:25)

Férfi röplabda, NB II., U21, B csoport. Szeged, Lila iskola, zárt kapuk mögött. Vezette: Takács Á., Nagy L.

Szegedi RSE: Kukla Zsombor Tamás, Gera Bálint, Varga Tamás, Strezeneczki Péter Gyula, Varga Medárd, Baricsa Gergő.

Csere: Kollár Patrik, Vörös Szabolcs Zoltán.

Edző: Hulmann Zsolt.

Hulmann Zsolt: – Többet is ki lehetett volna hozni a mérkőzésből, ha egy kicsit figyelmesebben játszunk.

A győzelem a lényeg

Kistext (9.)–Szegedi RSE (8.) 1:3 (25:20, 24:26, 15:25, 23:25)

Férfi röplabda, NB II., U21, B csoport. Budapest, Kistext Aréna.

Vezette: Farkas L. Barabás B.

Szegedi RSE: Kukla Zsombor Tamás, Gera Bálint, Varga Tamás, Strezeneczki Péter Gyula, Varga Medárd, Baricsa Gergő.

Edző: Hulmann Zsolt.

Hulmann Zsolt: – Nagyon hullámzó teljesítményt nyújtottunk, valamint ellenfelünk is sokat fejlődött az előző meccsünk óta. Lényeg, hogy sikerült nyernünk.