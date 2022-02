A sikerek érdekében, valamint a kirgiz bothúzó, Azat Tasmekov tanácsainak köszönhetően teljesen átszervezte felkészülési időszakát a Deli Team.

Versenyzőikre négy sportágban, erőemelésben, bothúzásban, erősembersportban és kamionhúzásban várnak majd megmérettetések.

– Hosszú év vár ránk, emiatt az alapozásunk hosszabb. A versenyfelkészülést februárban kezdtük, január óta pedig Azattal együtt edzünk, akinek tanácsaira alaposan átszerveztük az edzésmunkánkat – jegyezte meg lapunknak Deli Tamás, a Deli Team alapítója és sportolója.

– Amíg mi folyamatosan növeltük a terhelést, addig Azat egy héten belül is képes változtatni, Az egyik tréningen nagysúlyos guggolás a program kevés ismétlésszámmal, majd a következőn már kissúlyos nagy ismétlésszámmal. Nagyon fontos változás még, hogy a hosszú, legalább félórás nyújtások, valamint a heti egy masszázs is az életünk részévé vált vele. Nagy hangsúlyt fektetünk a rehabilitációra és magas intenzitást a derékizmok fejlesztésére is – avatott be a részletekbe.

A bothúzók csúcseseményét, a világbajnokságot megelőzi az Európa-bajnokság, amelyet késő tavasszal Görögországban rendeznek majd. Ez a két legfontosabb megmérettetésük Deliéknek.

Véró Alexre erősembersport­ban is komoly kihívások várnak, mivel a Prémium Ligában szerepel idén az ország legjobbjai között. Csordás Cintia, Szőcs Petra és Pál András pedig bothúzásban és erőemelésben tervez, valamint, ha lesz lehetőség, akkor kamionhúzásban.Egy biztos, unatkozni nem lesz idejük, mivel nyáron a kamionhúzás kerülhet majd előtérbe, míg ősszel az erősemberversenyek.