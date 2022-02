67 éves korában váratlanul elhunyt Héjja Antal hódmezővásárhelyi atlétaedző, a városi sport- és az országos atlétika- élet elismert alakja. Atlétaként több országos bajnoki és dobogós helyezést ért el magasugrásban, gátfutásban, majd válogatottként képviselte hazánkat a nemzetközi versenyeken. Aktív sportolói pályafutása után 1978-tól kezdett edzős- ködni a Hódikötben, majd a Hódiák SE-ben. A 43 év alatt több száz tanítvánnyal dolgozott, akik közül sokan lettek országos bajnokok a korosztályukban. Tanítványai több mint 200 országos bajnoki dobogós helyezést értek el, és a korosztályos válogatottakban szerepeltek. Válogatott viadalokon, európai és világversenyeken ő maga csapatvezetőként, szakmai edzőként segítette a válogatottak munkáját.

A test edzése mellett fontosnak tartotta az elme pallérozását is, így a sportolói többször nyerték el a város, a megye, a különböző egyetemek, a Magyar Köztársaság jó tanulója, jó sportolója címét. Az atlétika iránti szeretete, sajátos humora, problémamegoldó képessége, a tanítványokhoz való hozzáállása egyedi volt, amely meghatározó szerepet töltött be diákjai életében az aktív pályafutásuk után is. Szakmaiságát és sokoldalúságát bizonyítja, hogy versenyzői minden számban remekeltek: futó-, ugró-, dobószámokban és többpróba versenyeken is országos bajnokokat nevelt.

Munkája elismeréseként 1997-ben a Csongrád Megye Sportjáért emlékéremmel, 2000-ben az Atlétika utánpótlásáért díjjal tüntették ki, majd 2010-ben a Magyar Atlétikáért kitüntetés bronz fokozatát kapta, valamint lapunk életműdíjában is részesült. A megyei szövetség évértékelő közgyűlésein, a városi sportnapokon többször kitüntetett volt. 2011-ben neve felkerült a hódmezővásárhelyi Hódtói Sportcsarnok „Akire büszkék vagyunk” dicsőségfalára.

„Az edző véső és ecset. Felemel, mélybe taszít, megértő és keménykezű. Szeretheted vagy gyűlölheted. Az edző példakép, hős és ember. Az edző mester, Művész.”

A Mester kezéből idejekorán kihullott a véső. Nemcsak a sport és az egymás iránti szeretetre és tiszteletre nevelt, hanem Embereket is formált; sok remekművet hagyott maga mögött. Az egyesület versenyzői, egykori tanítványai, azok szülei, edzőtársai szerte az országban fájó szívvel búcsúznak tőle. A hódmezővásárhelyi stadion üres már nélküle, ám Tóni bá emléke, munkássága a tanítványaiban és az atlétikát kedvelők szívében egyaránt tovább él.