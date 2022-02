Történelmi jelentőségű téli olimpiát rendeznek 2022-ben, hiszen Peking az első házigazda, amely a nyári ötkarikás játékok (2008) után a téli versenyeknek is otthont ad. 91 ország 2871 versenyzője, köztük tizennégy magyar érdekelt a tizenhat napos eseményen. Tizenöt sportág 109 versenyszámában avatnak majd győztest.Új korszak nyílik

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a megnyitón hangsúlyozta, hogy ambíciójának eredményeként Kína sportnemzetté vált, és ma már mintegy 300 millióan űznek ebben az országban valamilyen téli sportot. Ezt nagyszerű eredménynek nevezte, és úgy fogalmazott: a mostani olimpia új korszakot nyit, új szintre emeli a téli sportokban való részvételt világszerte.– A kínai népnek köszönhetően írhatunk most új fejezetet a sporttörténelemben – idézi az MTI a német sportvezetőt.

Álmok

A sportolóknak azt mondta, most válthatják valóra álmaikat. Kiemelte, egyben ők azok, akik megmutathatják, milyen az a világ, amelyben mindenki azonos szabályok szerint játszik, miközben békében élnek az olimpiai faluban, ahol nincs semmiféle megkülönböztetés. Egyúttal kérte a világ politikai vezetőit is, hogy adjanak esélyt a békének.A helyi idő szerint péntek esti ünnepségre a pandémia miatt a 80 ezres Madárfészekbe mintegy 25 ezer nézőt engedtek be, a programot pedig lerövidítették kétórásra. A mínusz ötfokos hidegben rendezett megnyitó központi eleme a Li Paj kínai költő közel 1300 éves versében megénekelt hópehely volt. Már a küldöttségek bevonulásakor is hópelyhekben jelenítették meg az országok nevét, majd a színes műsor is arról szólt, hogy nincs két egyforma hópihe, de voltaképpen mégis mindegyik hasonló.

Rögtön éremesély

Ami pedig a mai programot illeti, megszülethet az első magyar érem, ugyanis ma rendezik a rövidpályás gyorskorcsolyázók vegyes váltóinak küzdelmeit. Összesen ma hat számban avatnak bajnokot.A téli játékokon most debütáló számot annak ellenére is jó előjelekkel várhatja a magyar küldöttség, hogy a csapat egyik alapembere, Liu Shaoang korábbi pozitív koronavírustesztje miatt csak szerdán érkezett meg a kínai fővárosba.

Bánhidi Ákos, a válogatott edző-menedzsere az MTI-nek elmondta, hogy a férfiakat illetően a Liu Shaolin, Liu Shaoang, Krueger John-Henry hármasból kell kiválasztaniuk, ki legyen a két induló. A nőknél nincs kérdés, mivel két magyar szerzett kvótát, a két szegedi, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia. Ők bevethetők a vegyes váltóra.