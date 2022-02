Már az első negyedben át­lépte a húsz pontot a Naturtex-­SZTE-Szedeák előnye a Kecskemét elleni bajnokin. A vendégek ugyan több gonddal is küzdöttek a találkozó előtt betegségek, sérülések miatt, viszont a Tisza-partiak ezúttal nagyon komplett játékot mutattak be. Védekezésben jöttek a blokkok, miközben támadásban is abszolút működött az, amit a Szedeák elképzelt. Nem csupán a kiváló triplázás (az első hat távoli kísérlet egyaránt pontos volt, végül a harminc kísérletet majdnem ötven százalékkal értékesítette a szegedi csapat), hanem a csapatjáték is megalapozta a Szedeák sikerét. Tizenkilenc gólpasszig jutott a Naturtex, amelyen ráadásul nyolc játékos osztozott, a győzelemből mindenki kivette a részét. Az újabb szerkezet tehát jól működött, hiszen ezúttal már Rashun Davis is beszállhatott irányítani: az amerikai 21 pontjával a mezőny legeredményesebbje volt, ráadásul 71%-kal dobott mezőnyből. Mindezek mellett bizonyára nehezebb feladatok előtt is áll még az alapszakaszban a Szedeák, amely ezzel kilenc győzelemmel és tizenegy vereséggel várhatja a szezon első részének utolsó szakaszát.

A hátralévő hat bajnokiból négy is hozható, hiszen hazai pályán még a Pakssal (a sorsoláshoz képest egy nappal korábban, most pénteken találkoznak a csapatok az újszegedi sportcsarnokban), a Péccsel és a Debrecennel játszik még Simándi Árpád csapata, míg idegenben a Falco, az Alba és a Nyíregyháza lesz a csapat ellenfele. Az alapszakaszban egyébként hamarosan egy hónapos szünet következik a válogatott Európa-bajnoki selejtezője miatt, a február 16-i, DEAC elleni hazai meccs után majd csak március 16-án Nyíregyházán lép pályára a Szedeák.

A 26 fordulót követően három részre tagolódik a mezőny: az első öt csapat a felső-, a hattól tizedik helyezett csapatok a közép-, míg a tizenegytől tizennegyedik helyen végzett klubok az alsóházban folytathatják, ahol egymás elleni meccsekkel döntenek a hogyan továbbról. Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően az első nyolc csapat jut majd be a rájátszásba, míg az utolsó két helyen végzett csapat playoutot játszik a bennmaradásért – ám amíg ez kialakul, még a magyar kupában egy nyolcas döntő is vár a szegediekre március végén.

Az NB I/A csoport állása