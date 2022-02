Vastaps a Tiszavirág Sportuszodában. Felállva ünnepelte a szegedi közönség a kék-feketéket, akik fontos győzelmet arattak a Kaposvár elleni rangadón. A 20. forduló előtt a Somogy megyeiek a nyolcadik helyen álltak, míg az SZVE a kilencediken. A szombat esti győzelemnek köszönhetően helycsere történt, immár Kiss Csaba együttese áll jobb helyen.

Jól kezdett a Szeged. Bóbis Botond parádés megúszása után szerzett vezetést, majd Kürti Dominik bombázott távolról a kapuba. Nem adta könnyen meg magát a Kaposvári VK, az egykori szegedi, rutinos Vindisch Ferenc vezetésével mindig ott lihegtek a hazaiak nyakán. A harmadik negyed viszont parádésra sikerült, Gyapjas Brendon kiválóan védett, Kürti, Sánta és Bóbis góljaival 7-4-re léptek el a szegediek. Jött egy újabb hullámvölgy, amiből szerencsére jól jöttek ki a hazaiak. Másfél perccel a vége előtt Lakatos Soma találata már azt jelentette, hogy megszerezte a győzelmet a Szegedi VE, amit az említett módon, nagy örömmel fogadtak a szurkolók.

További eredmények: Vasas–UVSE 18–6, Miskolc–Ferencváros 10–11, Honvéd–Szolnok 7–10, OSC–Pécs 16–11, BVSC–Eger 15–5.

Kiss Csaba: – Nagyon fontos győzelmet arattunk, nem játszottunk jól de most jól jöttünk ki azokból a hullámokból, ami most is jellemzett bennünket. Jól kezdtünk, utána volt egy holtpontunk, de ebből is sikerült kimászunk. Örülök annak, hogy egy rangadót sikerült megnyernünk.