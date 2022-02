Az elitkörös selejtezők előtti utolsó mérkőzését játssza ma a magyar labdarúgó U19-es válogatott, amely a spanyolországi San Pedro del Pinatarban a dán válogatottal játszik.

Tímár Krisztián, a korosztályos válogatott szövetségi kapitánya két megyei érdekeltségű játékosnak küldött meghívót. Ott lesz a keretben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia védője, Debreceni Ákos, valamint az MTK Budapest-ben játszó, a SZEOL SC-ben nevelkedett Horváth Artúr.

A magyar csapat tavaly ősszel csoportelsőként vívta ki a továbbjutást az Eb-selejtező sorozatban, és azóta is jó formában szerepel, novemberben az olaszokat sikerült legyőznie, február elején pedig a bosnyákok ellen tudott nyerni 6–2-re felkészülési mérkőzésen: ezt a találkozót Szegeden, a Szent Gellért Fórumban játszották.

A magyar csapat március vé­­gén egy hazai rendezésű minitornán harcolhatja ki az Eb-szereplést, ahol Törökország, Izrael és Skócia lesz az ellenfél, a kiírás értelmében pedig csak a négyes csoport első helyezettje jut ki a nyáron, Szlovákiában esedékes Európa-bajnokságra.

A magyar csapat hétfőn utazott el Spanyolországba, ma 15.30-tól játszik a szintén elitkörös Dániával, és holnap utazik haza Magyarországra.

– Fontos erőfelmérő vár ránk egy hónappal a tétmeccsek előtt, ebben a pár napban szeretnénk még egy szinttel előrelépni a csapatjátékban. Az edzőtábor abból a szempontból is fontos, hogy lemérhetjük, milyen formában vannak a keret tagjai a felkészülés hajrájára fordulva. Több poszton is nagy a harc az elitkörös keretbe kerülését, bízom benne, hogy ebből az egészséges versenyhelyzetből profitálni tud a válogatottunk a szerdai mérkőzésen, és a felkészülés utolsó időszakában is – mondta az mlsz.hu-nak Tímár Krisztián szövetségi kapitány.