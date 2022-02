Mérleget vont a szegedi Gellért Tenisz Iskola, és ebben segített az eredmények éves összesítése is. Ezek alapján az összkép jónak mondható.

Ötödik helyen

– Az ötödik helyen végeztünk az egyesületi pontversenyben, a vidéki klubok közül csak a Sopron előzött meg bennünket – mesélt a Gellért Tenisz Iskola teniszezőinek remek eredményéről a klub elnöke, dr. Gellért Ákos.– Százhatvan fiatal jár rendszeresen az edzéseinkre. Erre nagyon büszkék vagyunk, ahogy arra is, hogy hat korosztályos válogatott játékosunk van – vette át a szót Kiss György vezetőedző.

Kiss György munkáját Susányi Zsófia, Trója Gréta, Duba Krisztina, Sonkodi Bálint és Ajkay Norbert segíti. Bíró Melinda, Kis-Czakó Eszter, Buchholcz Bora, Major Stella, Horváth Döme és Tóth Ákos János tagja a különböző korosztályos válogatottnak. Komoly eredmények ezek. Ismét pezsgő teniszélet zajlik a Gellért Szabadidőközpontban, délutánonként benépesülnek a pályák. Edz, gyakorol a csapat, hiszen idén is komoly kihívások várnak a fiatalokra. Igazán neves szakember ad rendszeresen tanácsot és útmutatást a Gellért Tenisz Iskola edzőinek, fiataljainak: az egykori Davis Kupa-játékos és kapitány, Kuharszky Zoltán segíti a szegedi csapat munkáját. Remek csapatmunka eredménye, hogy jönnek a sikerek.

Idei sikerek

– És ezek után remekül indult ez az év is! Bíró Melinda és Kis-Czakó Eszter megnyerte a korosztályos mesterversenyt, míg Major Stella bronzérmes lett, Tóth Tomi megnyerte a Kinder-kupát, Tóth Ákos János pedig egy kiemelt 14 éveseknek kiírt versenyen diadalmaskodott – mesélt már az idei év sikereiről a klubtulajdonos, dr. Gellért Ákos.A Gellért Tenisz Iskola játékosai 2021-ben a vidékbajnokságon is remekeltek, az összetett pontversenyben a második helyen végeztek. Bíró Melinda a korosztályában mindent megnyert, amit csak lehetett, és Európában is megmutatta a tehetségét, kiharcolta monte-carlói mesterversenyen való részvételt, amelyen nyolc játékos indulhatott. Tóth Ákos János szintén vidékbajnok lett, az országos bajnokságon a legjobb nyolcig masírozott, ott csak a ranglistavezető győzte le.

Együtt a trió

Idén is komoly kihívások várnak a szegedi sportolókra. A klub szeretné megrendezni a vidékbajnokságot és az országos felnőttbajnokságot.– Bíró Melinda, Kis-Czakó Eszter és Major Stella több ITF-versenyen is rajthoz áll. Itthon hat ilyen jellegű viadalt is rendeznek, szerencsére a környező országokban is lesz bőven az ilyen versenyekből, így rengeteg ilyen nemzetközi viadalon indulhatunk. Az külön szerencse, hogy ez a három lány együtt készül, hiszen viszik előre egymást, remek társak a pályán és azon kívül is – vázolta az idei terveket Kiss György.

A Gellért Tenisz Iskola női csapata pedig hatalmas bravúrt hajtott végre, kiharcolta a Szuperligában való indulást, így 2022 nyarán a legjobbak között szerepelhet. Ami igazán naggyá teszi ezt az eredményt, az az, hogy csakis GTI-s játékos szerepelt a csapatban. A fiatal fiúk pedig az OB III.-as felnőttbajnokságban szerezhetnek rutint.

Zajlik az élet, és az elmúlt év teljesítménye alapján mindenki bízik abban, hogy idén is sikeresek lesznek a versenyzők, tovább gyarapítva a klub dicsőségeinek sorát.