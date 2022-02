A házigazda város, a japán Fukuoka már múlt hétfőn jelezte, nem tudja megrendezni a vizes világbajnokságot. Némi hezitálás után a FINA a május 13–29-re tervezett eseményt 2023. július 13–30 közti időpontra helyezte át, ami azt jelenti, hogy a 2023. novemberére kihirdetett dohai vb-t automatikusan 2024. januárjára halasztották.– A halasztás ténye már nem kavarja fel a gondolataimat, hiszen sajnos már volt időnk hozzászokni. Az sokkal inkább érdekel, hogy a 2023–2024-es zsúfolt versenynaptár miként néz majd ki, mert eléggé követhetetlennek tűnik – reagált a nemzetközi szövetség döntésére a Délmagyarországnak Tóth László, aki a Hungerit-Szentesi VK-val bajnoki címet is nyert edzőként 2014-ben.

Mindamellett, hogy néhány hónapon belül két vb-t is rendeznek, 2024 tavaszán egy olim­piá­­ra kvalifikáló Eb is vár majd a vízilabda-válogatottakra, a ha­­sonlóan fontos dohai tornát követően. Természetesen szintén lesznek világliga-mérkőzések, valamint a klubélet sem áll le.

– Játékosként megőrülnék az ilyen döntésektől, hiszen a válogatott programja mellett még ott vannak a klub­események is. Fizikálisan és mentálisan is nehéz három-négy havonta világversenyre készülni, miközben a klubcsapatok felől is jönnek az elvárások. Nem robotok a játékosok, nekik is szükségük lenne a pihenésre, regenerálódásra – hangsúlyozta Tóth, majd hozzátette, tapasztalatokért a múltba sem tudnak visszanyúlni, hiszen ehhez hasonló sűrű események korábban so­­sem történtek.

– A halasztás óriási mértékben érinti az úszókat. Egy-egy időeredményre patikamérlegen hegyezik ki a formájukat, most az ilyen világversenyből egy éven belül három-négy is lesz. Nem csodálkoznék, ha lenne olyan torna, amelyen öt-tíz másodperccel rosszabb idők születnének, vagy a fél élmezőny el sem menne, mert éppen más fázisban tart a felkészülése – vélekedett.

A FINA a napokban frissíti a 2022-es versenynaptárat, ezután pedig a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) is megvitatja és dönt a hazai versenysorozatok lebonyolításáról és menetrendjének esetleges megváltoztatásáról.

– A vírushelyzet miatt zsúfoltabb naptár a halasztás miatt ebben az évben életszerűbb lehet majd. Átírják a bajnokságok forgatókönyvét normális ritmusúra, nem lesz kéthónapos leállás, az viszont talány, hogy 2023 júliusától mekkora terhelés vár a sportolókra – fogalmazódott meg a költői kérdés, a kíváncsiság Tóth Lászlóban.