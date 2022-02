Legközelebb csak március 11-én rendeznek meccset a férfi kosárlabda NB I/A csoportjában, hiszen a magyar férfi-kosárlabdaválogatott február 24-én, majd február 27-én is Montenegróval játszik világbajnoki selejtezőt. A márciusi hónap döntő fontossággal bírhat majd a szezont illetően, hiszen három forduló maradt az alapszakaszból.Mint az a tabellából is látszik, az első négy hely eldőlni látszik, az ötödik pozícióért azonban komoly csata várható még a hátralévő három játéknapon. Ezért küzdhet a Naturtex-SZTE-Szedeák is, amely a DEAC elleni, rendkívül fontos győzelemmel mehetett el a szünetre, és ezzel egyetlen győzelemre megközelítette a hajdúságiakat.

Az ötödik hely azért is fontos, mert a lebonyolítás értelmében a 26 fordulós alapszakasz után a mezőny három részre szakad: az első öt csapat a felső-, a hatodik–tizedik helyen álló csapatok a közép-, míg a maradék négy gárda az alsóházban folytathatja majd a középszakaszban. A felsőházi csapatok így biztos résztvevői a rájátszásnak, a középházból két csapat azonban lemarad a legjobb nyolc közé jutásról.

– Hosszabbításban nyerni mindig nagy löketet ad egy csapatnak, ráadásul egy jó gárdát vertünk meg. Amiket megbeszéltünk, hogy különösen figyeljünk a lepattanókra, az sikerült, akadtak jó periódusaink, amelyek bebizonyítják, hogy tudunk még ennél is jobban játszani – összegzett a DEAC elleni győzelmet követően Kerpel-Fronius Balázs, a Szedeák csapatkapitánya.

Arra a bizonyos löketre szükség is lesz márciusban a Naturtexnek, hiszen a három hátralévő alapszakaszmeccsből kétszer is idegenben (Nyíregyházán és az Alba Fehérvár otthonában) lépnek pályára Keller Ivánék, a két mérkőzés között pedig majd a Pécset fogadják. Két győzelem elég lehet az ötödik helyhez, hárommal pedig nagyon jó esélyeik lennének ennek elérésére.

A hónap végén pedig jöhet majd a magyar kupa negyeddöntője, Debrecenben a címvédő Falco lesz a Szedeák ellenfele március 31-én.

A férfi NB I/A csoport állása: