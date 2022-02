Hatgólos vereségének háromgólos különbségét percek alatt összeszedte a Ferencváros otthonában a Valdor Szentes. Rosszul kezdtek a vendégek, a hazaiak első három támadása egyaránt sikeresen fejeződött be. Nagy küzdelem árán nyolc perc játékot követően 5–4 állt az eredményjelzőn.A második negyed elején 7–4-re ellépett a Gerendás-csapat. Rengeteg energiát fektettek a védekezésbe Matajsz Márk tanítványai, aminek eredményeként 7–6-ra visszakapaszkodott a szentesi együttes. Ez viszont alaposan megtépázta az energiaszintjüket, a Ferencváros pedig köszönte szépen, élt az adódó lehetőségeivel. Tizenhat perc játék után 11–7-re vezettek.

A második félidőt is masszív szentesi védekezés jellemezte. Méltó ellenfelei voltak a magyar válogatott játékosokkal felálló Ferencvárosnak. A két csapat közti különbséget bár nem csökkentette a Valdor, büszkék lehetnek a teljesítményükre. Különösen igaz ez Kátai-Benedek Hannára, aki pályafutása első gólját szerezte meg a felnőttek között a Népligetben.

A következő fordulóban holnap 18.45-től a címvédő UVSE vendég lesz a Valdor Szentes.

Matajsz Márk: – Álmosan kezdtünk, három támadásból három gólt kaptunk. Emiatt szorosabb védekezést kértem a lányoktól. Ezután feljavult a játékunk elöl és hátul egy­aránt, aminek köszönhetően egy ki­váló mérkőzést játszottunk a listavezető otthonában. Kiválóan helytálltak a fiatalok is. Győrben esélyesebb csapatként nem tudtunk magabiztos sikert aratni, most pedig már sokáig nagy ellenállást mutattunk egy bővebb kerettel készülő Fradi ellen fiatalokkal is a vízben. Kátai-Benedek Hanna pedig az első gólját szerezte meg a felnőttek között, gratulálunk neki hozzá.

A női OB I. állása

1. FTC 13 12 1 0 201–81 37 2. UVSE 13 12 0 1 220–93 36 3. Dunaújváros 13 11 0 2 202–96 33 4. BVSC 13 9 1 3 176–102 28 5. Eger 13 6 0 7 133–139 18 6. Valdor Szentes 13 6 0 7 116–148 18 7. Szeged SZTE 13 3 1 9 99–184 10 8. III. ker. TVE 13 2 1 10 91–180 7 9. Tatabánya 13 1 0 12 81–173 3 10. Győr 13 1 0 12 69–192 3

FTC–Valdor Szentes 16–10 (5–4, 6–3, 2–1, 3–2)

Női vízilabda OB I., 13. forduló. Budapest, Népliget. Vezette: Binder, Pintér.

Ferencváros: Csehó-Kovácsné Kasó – Pőcze 1, Kövesdi 1, Illés A. 3, Kuna, Tóth Csabai 3, Dömsödi 1. Csere: Petik 2, Máté 1, Valentin 2, Koopman, Vályi V. 2, Felkai. Vezetőedző: Gerendás György.

Valdor Szentes: Aranyi – Dankina 1, Kolarova 1, Mihály-Kádár, Csiszár 1, Kövér-Kis 2, de Vries 2. Csere: Varga V., Horváth Zs. 1, Mácsai K. 1, Kátai-Benedek H. 1, Tyukász, Tóth F.

Vezetőedző: Matajsz Márk.

Gól – emberelőnyből: 5/3, ill. 6/4.

Ötméteresből: 2/1, ill. 2/2.