A szegedi Szent Gellért Fórumban Bosznia-Hercegovina ellen lejátszott két felkészülési mérkőzésen a magyar U19-es válogatottban két Csongrád-Csanád megyei játékos is szerepet kapott: az egyikük a szegedi Horváth Artúr, a másik pedig a sándorfalvi Gera Zalán (18). Utóbbi a Ferencváros csapatánál a negyedik idényét tölti, közben egy évet a Honvédban volt.

– Szegeden kezdtem a futballt, majd a 2015–16-os idényben az U14-es korosztályban az L-IT SZEAC csapatával feljutottunk az NB I.-be. Ezután az első osztályú idényt még a szegedi klubban töltöttem el, majd 2017 nyarán igazolt le a Fradi – nyilatkozta lapunknak Gera Zalán, akinek többek között Paksi Péter és Bilics Igor is edzője volt Szegeden. – Jól érzem magam, és ugyan az NB III.-as keretben játszom, de van olyan edzés, amikor a felnőttkerettel készülhetek. Kiváló a hangulat, nagy élmény velük együtt készülni.

Ha teheti, Gera Zalán rendszeresen, heti egyszer hazautazik Sándorfalvára.

– Nyilván minden a meccs­programtól függ, de ha netán nem tudok hazajönni, akkor anyuék utaznak el a bajnokikra. Édesapám nem futballozott, viszont úgy tudom, hogy a nagyszüleim között van, aki játszott – mondta Gera.

A magyar U19-es válogatott az elitkörre készül, amelynek csoportmeccseit márciusban Törökország, Skócia és Izrael ellen Győrben és Gyirmóton rendezik.

– Nincs gyenge csoport az Eb elitkörében, így a mienk is erősnek mondható. Látok esélyt arra, hogy csoportelsők legyünk, hiszen olyan meccs nincs, amelyet ne lehetne megnyerni. Ha a maximumot adjuk, akkor továbbjuthatunk. Remélem, benne leszek abban a keretben, amely majd a három találkozóra készülhet, és ha már ott vagyok, pályára is szeretnék lépni – tette hozzá végül a támadó.

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

Felkészülési U19-es labdarúgó-mérkőzés, Szeged, Szent Gellért Fórum, edzőpálya. Vezette: Hanyecz Bence (Belicza, Flinta).

Magyarország: Molnár Zs. – Vas G., Szujó, Helembai – Kovács M., Sztojka, Csatári, Biben, Benczenleitner – Czérna, Redzic. Cserék: Pataki (kapus), Alaxai, Kerezsi, Horváth A., Gera Z., Vancsa Z. Szövetségi edző: Tímár Krisztián.

Tímár Krisztián: – Ellenfelünk ezúttal jóval óvatosabb, védekezésre épülő taktikát választott, ezért nem alakulhatott ki hasonlóan látványos játék, mint az első mérkőzésen. Örülök, hogy végig dominálni tudtunk és irányítottuk a mérkőzést egy elitkörös válogatott ellen, és a második félidőben a gólszerzésre is megvoltak a lehetőségeink. Ezek most nem mentek be, de összességében elégedett vagyok a mutatott játékkal és a futballisták hozzáállásával. Komoly versenyhelyzet alakult ki a bő keretben, több poszton is nagy harc lesz az Eb-selejtezős csapatba való bekerülésért. Bízom benne, hogy minden kerettag lehetőséget kap a klubjában a következő időszakban és jó formában fordul a felkészülés hajrájára.