Izzadságos hatvan percet kö­vetően nyert a Breszt ellen a Pick Szeged 28–26-ra a Bajnokok Ligájában hazai környezetben. Jól látszódott csütörtökön késő este is, a szegedi csapat gondokkal küzd. Bombac és Tönnesen sérülés miatt csak a lelátón foglalt helyet, de a hajrában Garciandía is sántítva hagyta el a küzdőteret.– Nem kifogás, de rengeteg problémánk van, néhányan sérüléssel vállalták a meccset. Mindezek ellenére nyertünk, amivel elégedettek lehetünk. Ez pozitív, a jó csapatok ismérve, hogy akkor is képesek nyerni, amikor rosszul kézilabdáznak. Bízunk benne, hogy a szezon hajrájában jobban játszunk és számíthatunk majd mindenkire – vélekedett a találkozó után Mirko Alilovic, aki a hivatalos statisztika szerint tizenhárom lövést hárított, ami 33 százalékos védési hatékonyságot jelentett.

Apró szegedi hibákban bővelkedett az első félidő. Bombac távollétében Martins irányított szinte végig. A portugál megmozdulásain látszik, egy zseni, azonban még rendkívül szertelen. Nyugtatni kell, mert gyakran rossz helyre mennek a labdái. A lövései viszont parádésak, a rá jellemző lazasággal lő talpról a kezek alatt, de a mérkőzés hajrájában egy gyönyörű asszisztot is kiosztott a háta mö­­gött lévő Bánhidi Bencének. Annak a Bánhidinek, aki tizenegy lövésből nyolcszor talált be, ezzel pedig a Pick Szeged játékosainak BL-góllövőlistáján beérte az élen álló Jonas Källmant. Mindketten 325-325 találatot jegyeznek, Balogh 324-et.

Eredményes játékot produkált a Pick beállóból, míg távolabbról Garciandía és Martins kilenc gólt szerzett, így a szélsőjáték mondhatni teljesen a háttérbe szorult. Ebben a pozícióban van a legtöbb tartalékja Juan Carlos Pastor csapatának, mivel ha úgy alakul, Sostaric és Radivojevics is képes megszórni magát, míg Frimmel biztos kezű ítélet-végrehajtó a hetes vonalról. A norvég Blonz viszont a kevés játéklehetőség miatt sem tudott egyelőre berobbanni nyári Szegedre igazolása óta.

Folytatás jövő szerdán 18.45-től Elverumban, majd szombaton a 17.30-tól a Pick Arénában a Ferencváros ellen.

A férfi BL A csoportjának állása