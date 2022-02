A férfi asztalitenisz extraligában az utolsó helyen álló Szécsény várt a Floratom Szeged AC-re, amely a Mosonmagyaróvártól elszenvedett vereség után állt újra asztalhoz, ám ezúttal hazai pályán játszhatott a forduló előtt nyeretlen Szerva ASE ellenében.

Párosban a Pető–Lukács kettős ugyan három játszmában kikapott, viszont a Szántosi–Vitsek duó hasonló arányban legyőzte a Bohács–Podpinka kettőst. A szécsényiek párosa ki­­kapott egyéniben Petőtől is (3–1 és 3–2), Bátorfi azonban három játszmában győzött a szegediek játékosa ellen. Lukács három szoros játszmában veszített Boháccsal szemben, és hasonlóan kiélezett volt Bátorfi elleni meccse is, Krebset azonban 3–0-ra le tudta győzni. Szántosi két fontos győzelmet aratott, mi­­után Bátorfit és Krebset is ötjátszmás csatában múlta felül, majd Vitsek simán hozta mindkét egyéni meccsét Podpinka és Krebs ellenében, így 8–4-re nyertek a szegediek, és legyőzték a sereghajtó Szécsényt.

A szegediekre legközelebb március 5-én vár majd mérkőzés, amikor is a Csákvár vendégei lesznek.

Lukács Levente: – Szántosi nagy meccsen nyert Bátorfi ellen, amelynek köszönhetően magabiztosan győztük le a sereghajtót.

Floratom Szegedi AC–Szerva ASE 8–4

Férfi asztalitenisz extraliga, 13. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: a Szántosi–Vitsek páros, Pető (2), Lukács, Szántosi (2), Vitsek (2).