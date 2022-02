Magabiztosan kezdte a Szolnok elleni mérkőzését a Vidux-Szegedi RSE a Lila iskolában. Bár a Szolnok az első szett közepéig tartani tudta magát, de ekkor jöttek Nacsa bombái, majd Csányi rutinjának köszönhetően sikerült ellépni ellenfelétől a szegedieknek. A második szett még keményebb volt, de a találkozó eleje óta látható csapatmunka ezúttal is átsegítette az SZRSE-t a nehéz helyzetekben. A harmadik szett már örömjátékot is hozott a hazaiak részéről, és könnyedén húzta be ezt is az SZRSE, amely így 3:0-ra nyert a Szolnok ellen.Mindez azért volt fontos, mert az alapszakasz utolsó két mérkőzésén két komoly rangadó vár a csapatra. Vasárnap 18 órától először itthon, majd egy héttel később idegenben játszik a jelenleg listavezető Dág csapatával az SZRSE. Az versenykiírás értelmében az alapszakaszt követően az első négy helyezett újabb oda-visszavágós kört játszik egymással, az alapszakaszban szerzett eredményeiket nem viszik magukkal, viszont az első helyezett három, a második kettő, a harmadik pedig egy bónuszponttal kezdi a rájátszást. Azaz a Dág elleni rangadók tétje az, hány bónuszponttal kezdheti majd a rájátszást a jelenleg harmadik helyen álló SZRSE. Az idény végén csak az első helyezett jut fel az extraligába.

Fésüs Erzsébet: – Most sem cseréltem sokat, mert láttam, a kemény és remek munka meghozza a gyümölcsét, nagyon magabiztosak voltak a srácok, és élvezték a játékot, csak egy-két pillanatnyi megingásuk volt. Most jönnek a fontos rangadók, jó lenne tartani ezt a formát, keményen dolgozunk ezért.

Vidux-Szegedi RSE–Szolnok 3:0 (25:17, 25:18, 25:18)

Férfi röplabda NB I, Liga alapszakasz, 12. forduló. Sze­ged, Lila iskola, 50 néző. Ve­­zette: Varjasi, Bibók.

Vidux-Szegedi RSE: Csendes, Dileo, Nacsa, Honti, Pozzobon, Csányi.

Csere: Borsi (libero), Bodnár, Sarnyai. Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.