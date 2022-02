Labdarúgás, SzegedNyolc nap alatt a harmadik meccsére készül a Szeged-Csanád Grosics Akadémia labdarúgócsapata – még szerencse, hogy mindet hazai pályán játszhatja, azaz a sűrű program közepette nem kellett utazgatni. A Budafok legyőzése (3–0) és a Mol Fehérvár elleni kupavereség és -kiesés (0–3) után vasárnap 17 órától a Dorog látogat a Szent Gellért Fórumba.

– Úgy látom, rendben van a csapat. Kapott a keret egy szabadnapot is a héten, majd utána újra elindítottuk a heti menetrendet. Mindenki egészséges, nincs sérült, ami azt jelenti, jó állapotban vannak a fiúk, és a közös beszélgetés után azt tapasztaltam, mentális területen sincs gond. A Mol Fehérvár elleni vereség dacára is azt mondtam nekik a találkozó után, hogy jó mérkőzést játszottak, amelyben lehetett volna több is, de nincs semmi baj – mondta Dragan Vukmir, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

Az utánpótlás-válogatott vé­­dő Debreceni Ákos után egy másik labdarúgó, Bencze Márk is érkezett újoncként a kerethez.

– Utóbbi a bal oldalon több poszton is bevethető játékos – jegyezte meg Vukmir.

– A beépítésükkel kapcsolatban nyilván az edzéseken derül majd ki, milyen gyorsan tudják átvenni, amit a csapat eddig csinált, és amit én szeretnék viszontlátni. Megvan a türelem velük szemben, de igyekszem minél hamarabb beépíteni őket.

A Tisza-partiak az 5. helyen állnak, míg ellenfelük jelenleg a 11. pozícióban található. Az biztos, hogy az elfoglalt helyezésekből megint nem szabad kiindulni.

– Kellemetlen ellenfél, amelyben nincs kimagasló egyéniség, viszont csapatként rendkívül masszívak. Az előző bajnokság tavaszi meccsén idegenben megvertük őket, ám ősszel megint csak náluk kikaptunk tőlük. A védekezésre helyezik a hangsúlyt, valamint a gyors kontrákra és a pontrúgásokra. Hazai pályán viszont szeretünk játszani és nyerni is, ez a cél most is – nyilatkozta Vukmir.