A II-es és a III-as korcsoport is bejutott az országos diákolimpiai döntőbe a pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskolát képviselve. Az iskola 115 fős diáklétszámából húszan is űzik a sportágat. A kis település számára ez újabb nagy siker volt, előbbi csapat az utolsó csoportmeccsén 2–2-nél időn túli büntetőt kapott, ám ez kimaradt, ha bemegy, az ötödik helyért játszhattak, így maradt a hetedik helyért való mérkőzés, amit büntetőkkel elveszítettek. A III-as korcsoportosok szintén a nyolcadik helyen végeztek az országos döntőben.

– Nagyon sok olyan település volt, ahol jégkorongoznak a gyerekek, vagy pedig floorballcsapatot tartanak fent. Nincs miért szégyenkeznünk, mi mindkét korcsoportban a legfiatalabb csapat voltunk. Jövőre ugyanez a csapat tud indulni a III.-as korcsoportban, ők két nagyon éles meccset játszottak, a végső győztestől 4–3-ra kaptunk ki. A kisebbeknél négyen maradnak együtt a következő évre. Kicsit szomorúak vagyunk, de ez csak egy állomás volt, bízom benne, hogy jövőre nagyobb sikereket érünk el. A gyerekeknek is igyekeztem azt hangsúlyozni, hogy az ország nyolcadik legjobb csapata a miénk – mondta Moravszki Gábor, a csapat ed­­zője, aki kitért rá: nagy megtiszteltetés is érte, hiszen ő volt a versenybizottság elnökhelyettese az algyői eseményen, és mérkőzéseket is vezethetett a háromnapos torna első napján, valamint a pitvarosi iskola diákjai mondhatták az olimpiai esküt a résztvevőknek.