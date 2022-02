A Hódmezővásáhelyi FC NB III.-as labdarúgócsapata a felkészülési időszakban kilenc edzőmeccset játszott: a Kecskeméttől 3–0-s vereséget szenvedett, az SZVSE-t 3–1-re, a Mezőtúrt 6–2-re legyőzte, a szintén NB III.-as Makótól 3–2-re kikapott, a Jánoshalmát 6–0-ra, a Szentest 3–1-re, a Tiszaföldvárt 3–0-ra, a Békéscsaba II.-t 4–1-re, a Szarvast 2–1-re legyőzte.

– Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl – nyilatkozta Koncz Zsolt, a Hódmezővásárhelyi FC vezetőedzője.

– Másfajta terhelést kaptak a játékosok, mint azt korábban megszokták, hiszen Bagi Mátyás erőnléti edző is dolgozott velük. A hangulatra sem lehetett panasz, amit szerettünk volna, azt a munkát megcsináltuk. A felkészülés alatti meccsek eredménye ab­­ból a szempontból lényeges volt, hogy én ezeken is szeretek nyerni. A csapat lelkének is jót tesz bármilyen siker, de a fő cél az volt, hogy egyforma terhelést kapjanak a játékosok, megismerjük őket, és a fiatalok beilleszkedjenek a rendszerbe.

A csapathoz Asztalos Dávid és Molnár Bence személyében két, magasabb osztályt is megjárt védő érkezett, illetve HFC-mezben folytatja a kapus Bencze Norbert, Pálhegyi An­­dor, Erhardt Dominik és Barna Ádám. A kék-sárgáktól távozik Bány Bence és Zahorán Balázs is, ők Szarvason folytatják. El­­ment Katona György, Heckó Kiril és Gyürki Máté is.

A Hódmezővásárhelyi FC vasárnap 14 órától Dunaújvárosban folytatja az NB III.-as bajnokságot.

– Kiegyensúlyozott, jó csapathoz látogatunk, amely a bajnoki címért küzd. Szerintem jól felkészültünk belőlük, és jó mérkőzésre számítok. Az a kérdés, a műfüves felkészülés után melyik csapat hogyan alkalmazkodik a normál talajhoz. A héten voltunk először füvön, de ez nem lehet kifogás, ponttal, pontokkal szeretnénk hazatérni – mondta végül Koncz Zsolt.