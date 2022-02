– Mondhatjuk, hogy álombemutatkozás?

– Maradjunk inkább a jó be­mutatkozásánál.

– Mennyire volt váratlan, hogy négy nap közös készülés után egyből a kezdőben kapott szerepet Ti­­szakécskén?

– Nyilván meglepett, hiszen sok kihagyás után játszottam újra. Remélem és azt gondolom én is, hogy megháláltam ezt a váratlan alkalmat.

– Ezek szerint elég volt a négy nap arra, hogy megismerje a társakat és a csapat játékát?

– Szerintem igen. Igyekeztem gyorsan felmérni, hogy ki mit tud, és kivel hogyan tudok együtt játszani, együttműködni. Nagyon jó négy nap volt, de a jövőben még jobban össze kell majd csiszolódnunk.

– Az első gólja szegedi mezben olyan volt, mintha már régóta a klubhoz tartozna, és több edzésen is elpróbálták volna a támadást. Mennyit gyakorolták Kóródival ezt a játék­elemet?

– Semennyit. Mindkettőnktől ösztönös volt a mozdulatsor. Amikor lecseréltek, éppen azt beszéltük meg Kóródival, olyan volt, mintha évek óta együtt futballoznánk, pedig most csináltuk először. Amikor jött Horváth Krisztofer átadása a 16-os környékére, éreztem, hogy a vonalamban a hátam mögött van Kóródi. Szerintem meglepő húzás volt az ellenfél szemében, hogy átléptem a labdát, Nándinak pedig csak jól le kellett készíteni, amelyet meg is oldott. A végén már csak a lesimítás maradt, és a pontos lövés a kapuba. Jól sikerült a megoldás, gól lett belőle, de azért nem mindig jön ez be, ezen a területen nem vagyok naiv.

– Mit jelent a Szeged-Csanád GA-­nak, hogy immár harmadik a tabellán?

– Sokat. Igazából rengeteget. Nyilván mindenki szeretne feljutni, ha már ott áll egy csapat a bajnokság harmadik helyén, de mi csak a saját meccseinkkel, mindig a következő feladattal foglalkozunk. Nagyon sok mérkőzés van még hátra.

– Az eltiltott edző, Dragan Vukmir mennyire hiányzott a kispadról?

– Természetesen nagyon, bár közel volt hozzánk, hiszen a kispaddal szembeni oldalon, a tribünön helyezkedett el. Az ő személyisége mindig hiányzik, ha nincs velünk a pálya mellett.

– Rangadó következik, mit vár a vasárnapi Haladás elleni meccstől?

– Nem téveszt meg a rossz formájuk, ők is szeretnének beleszólni a feljutás kérdésébe, és meglepetést szereznének Szegeden. Kemény meccsre számítok a mi győzelmünkkel.