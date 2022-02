A verseny a hazai utánpótlásversenyek utolsó előtti állomása volt az idei szezonban, ahol a TKKSE 22 sportolója indult. Kiemelkedően szerepeltek az A és C korcsoport versenyzői, hiszen összetettben mindenki bekerült az ország 10 legjobbja közé.

Egyéniben Nógrádi Panka 2 ezüstérmet és egy bronzérmet nyert, és összetettben is a dobogó második fokára állhatott fel. Czank-Varga Viktória 1000 méteren ért el harmadik helyezést. A fiúk mezőnyében Jancsó Zalán 1500 méteren ezüstérmes, míg összetettben a 3. helyen végzett. Hallósy Dominik 500 méteren hozta el a bronzérmet, és Gera Márton, az A korcsoport versenyzője is érmesként térhetett haza. Ő 1000 méteren, illetve az összetett versenyben is bronzérmes lett.

A CD korcsoportos fiú váltó csapata Gárdián Lajos Zsombor, Hallósy Dominik, Jancsó Zalán összeállításban aranyérmes lett.

A Tuti Kori eredményei, A korcsoportos fiúk: 3. Gera Márton. C korcsoport, lány: 2. Nógrádi Panka, 4. Czank-Varga Viktória, 5. Rikk Tímea. C korcsoport, fiú: 3. Jancsó Zalán, 4. Hallósy Dominik, 7. Gárdián Lajos Zsombor. CD korcsoport, lány, váltó: 2. (Czank-Varga Viktória, Nógrádi Panka, Rikk Tímea). CD korcsoport, fiú, váltó: 1. (Gárdián Lajos Zsombor, Hallósy Dominik, Jancsó Zalán). Mix váltó (A,B,C2 korcsoport): 3. (Czank-Varga Viktória, Nógrádi Panka, Gera Márton, Hallósy Dominik). D korcsoport, lány: 13. Fazekas Vera, 23. Sztanojev Nikolett. D korcsoport, fiú: 8. Zemanek Ákos, 19. Németh- Sándor Domonkos, 20. Szalai Dániel. E korcsoport, lány: 5. Vető Rozina Emília, 7. Ábrahám Zselyke Gyöngyvér. F korcsoport, lány: 4. Gárdián Szonja Borbála, 5. Dobay Jázmin, 10. Ábrahám Kincső Anna, 15. Hingl Luca. F korcsoport, fiú: 1. Fazekas Márton, 4. Farkas-Szörényi Ákos, 10. Ábrahám Zsombor Levente, 12. Tóth Dávid.