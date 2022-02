Hozta a kötelezőt a Szeged-Csanád GA. Ezt azért is különösen nagy öröm leírni, mert egyrészt a labdarúgó NB II.-ben csak a helyezések alapján mondhatjuk, hogy favorit egy csapat, a meccs napján ezek a különbségek pillantok alatt eltűnnek a kiegyenlített mezőny révén. Másrészt pedig a nyolcadik percben hátrányba került Dragan Vukmir alakulata, amely az első félidőben már kiegyenlített, a második játékrész nagyjából felénél pedig megszerezte a győztes gólt is – a masszív és agresszív Dorog ellen ezért is különösen értékes a győzelem.A tabella pedig azért nem teljes, mert tegnap lapzártánk után fejeződött be a Kecskemét és a Diósgyőr mérkőzése.

Közben nem tétlenkedik a klub, amely ezzel a remek szerepléssel és a negyedik hellyel egyre vonzóbb a szabad játékosoknak. Így került a csapathoz a Mol Fehérvár együttesétől a korábbi utánpótlás-válogatott labdarúgó és Benfica-játékos, Csoboth Kevin. A 22 éves szélső támadó Pécsett született, végigjárta a korosztályos nemzeti csapatokat az U16-tól az U19-ig, majd szerepelt a portugál Benfica U17-es, U19-es és B csapatában is. A fehérvári alakulat a múlt nyáron igazolta le, majd az NB I.-ben egy meccset játszott csereként, az NB III.-as tartalékegyüttesben ötször lépett pályára, míg a magyar kupában a Sopron ellen két gólt szerzett.

– Az utóbbi időben kevés lehetőséget kaptam a Fehérvárban, fiatal játékos vagyok, ezért fontos, hogy rendszeresen pályán legyek. Szegeden ambiciózus edző és motivált csapat várt, így jó lehetőségem van nekem is, hogy komoly célokért küzdő csapatban szerepeljek. A csapat jó helyen áll a tabellán, dobogóért harcolunk, a bajnokság nagyon erős, de nem lehetetlen egy jó helyezést elérnünk. Remek körülmények vannak Szegeden, ráadásul nem ismeretlen közegbe érkeztem, nagyon sok játékost ismertem már az öltözőben – mondta Csoboth Kevin a klub honlapján.

