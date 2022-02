Immár tizenhárom mérkőzés óta nem szerzett pontot a férfi vízilabda OB I.-ben a Metalcom Szentes, miután legutóbb Kaposváron szenvedett 17–6-os vereséget.Meglepően sima és nagy különbségű győzelmet arattak a somogyiak a szentesiek ellen. Már az első negyedben 5–1-re vezettek a hazaiak, a második negyed végén pedig már 10–3 állt az eredményjelzőn. Fordulást követően erre jött a hideg zuhany, 7–0-t produkált a KVK. A záró nyolc perc teljesen formálissá vált, amelyet a Metalcom 3–0-ra meg tudott nyerni.

Öt mérkőzés maradt a bajnokságból, a sereghajtó Szentes szombaton 18 órától a tizennégy csapatos tabellán tizenegyedik helyen álló Miskolc otthonába utazik.

Szilágyi Péter: – Gratulálok a Kaposvárnak! Megmutatták, nem véletlen az az eredménysor, amelyet produkáltak eddig, valamint hogy a legjobb nyolcba is képesek tovább menetelni. A mérkőzés első szakaszában olyan mennyiségű elkerülhető gólt kaptunk, amilyen különbségről nagyon nehéz egy olyan csapatnak visszajönni, amely komoly nyeretlenségi sorozatban van. A negyedik negyedre kiengedett a Kaposvár, ekkor már azok is lehetőséget kaptak, akik addig kevesebbet. A záró nyolc perc előtt azt mondtam a fiúknak, hogy ne nézzük az eredményjelzőt, hanem játsszunk egy jó negyedet, hogy valami pozitívumot is elvigyünk Kaposvárról. Összességében megvoltak azok a mozgások a támadásaink során, amelyekből később gólokat szerezhetünk, néha azonban nem vettük észre az üres embereket, így bennünk maradt néhány. Tizenhét kapott gól mellett az OB I.-ben nem lehet meccset nyerni. Most jönnek azok a találkozók, amelyeken pontokat szerezhetünk ahhoz, hogy elkerüljünk a kieső helyről.

Kaposvár–Metalcom Szentes 17–6 (5–1, 5–2, 7–0, 0–3)

E.ON férfi vízilabda OB I., 21. forduló. Kaposvár, 200 néző. Vezette: Rubos, Várkonyi.

Kaposvár: Csoma – Langiewicz 1, Berta 3, Mijic 1, Vindisch 2, Varga B. 1, Horváth Á. 2. Csere: Szilágyi (kapus), Kakstedter, Petrovszki 1, Jajcinovic 1, Palatinus, Vörös, Juhász-Szelei 5. Vezetőedző: Surányi László.

Metalcom Szentes: Meixner – Kókai, Pellei K., Lajkó, Hegedűs 3, Pellei F. 2, Takács J. Csere: Kovács K. (kapus), Mátyók 1, Bozó, Chilkó, Soleimanipak, Hornyák. Vezetőedző: Szilágyi Péter.

Gól – emberelőnyből: 12/6, ill. 8/1.

Ötméteresből: –, ill. 1/0.

Kipontozódott: Varga B., ill. Kókai, Mátyók.