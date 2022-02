Ami biztos: a két csapat legutóbbi öt mérkőzésén a Szeged nem tudta legyőzni a Haladást...A 2019–2020-as szezonban Szegeden 1–1, Szombathelyen 0–0 lett a végeredmény, majd a 2020–2021-es bajnokságban a Haladás otthon 2–0-ra, a Szent Gellért Fórumban 2–1-re nyert. És a legutóbbi összecsapás: tavaly augusztus 29-én a vasiak 1–0-ra nyertek otthon.

Szóval lenne miért törleszteni, legalábbis az elmúlt évek statisztikái ezt mutatják.

A két csapat keretében találhatunk korosztályos válogatottakat: a Szeged-Csanád GA-ban Debreceni Ákos (U19) és Temesvári Attila (U21) egyaránt a jelen nemzeti csapataiban szerepel, míg a Haladás oldalán Mario Lucas Simut és Horváth Rajmund szerepelt Debrecenivel együtt az U19-es kerettel Spanyolországban, Tóth-Gábor Kristóf pedig az U21-es csapat támadója.

A szegedieknél a védő Ódor Máté sárga lapok miatti eltiltása lejárt, így visszatérhet a keretbe, de hogy a kezdőbe is bent lesz-e, az a szakmai stáb döntésén múlik. Simon Ádám szereplése viszont továbbra is kérdéses. A Haladás csapatkapitányát, Németh Milánt izomsérülés miatt lecserélték legutóbb – ő lőtte a nyári meccsen a vasiak győztes gólját –, viszont korábbi válogatott játékosok találhatók a keretben, így például Guzmics Richárd vagy Devecseri Szilárd, de Lencse László és Bosnjak Predrag neve is ismerős lehet akár az NB I.-ből is.

Ha a Szeged nyer, stabilan megőrzi a harmadik helyét, sőt ha hétfőn a Kecskemét megveri a Vasast, a második helyre ug­­rana a Tisza-parti alakulat.

Ezek alapján nyugodtan mondhatjuk, az utóbbi időszak egyik legfontosabb mérkőzése vár a szegedi együttesre és az ő hűséges szurkolóira vasárnap 17 órától a Szent Gellért Fórumban.