Ezúttal nem talált be Ádám Martin: sőt, a forráskúti tá­ma­­dó csapata, a Paksi FC 2020 ok­­tóbere óta először maradt rúgott gól nélkül.Tovább kapaszkodik az Új­pest, a lila-fehérek ugyanis már zsinórban négy győztes meccsnél járnak, miután Debrecenből is győztesen távoztak. A hajdúságiaknál a hódmezővásárhelyi Sós Bence ezúttal nem állt be csereként.



Hazai sikert hozott a fővárosi rangadó, így végül Nagy Zsombor örülhetett a megyei játékosok közül. A szegedi védő csapata, az MTK Budapest ugyanis élt az emberelőnyével, Nagy kezdőként végigjátszotta a meccset, míg a Honvédban a szegedi Batik Bence és a kisteleki Zsótér Donát is kezdett, utóbbit a 62. percben lecserélték.



A két vasárnapi mérkőzésen a Kisvárda egy góllal, de legyőzte a Gyirmótot, majd a a Mol Fehérvár a Ferencvárost fogadta. Hiába volt kiegyenlített a játék több mint egy órán át, Ryan Mmaee remek lövésével vezetéshez jutott a Fradi, majd a kinyíló hazaiakkal szemben el is döntötték a meccset: a Mol Fehérvár negatív klubrekordot állított fel azzal, hogy zsinórban hetedjére is kikapott.



Eredmények, 24. forduló



PAFC–Paks 2–0 (1–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 883 néző. Vezette: Berke.

Gólszerzők: Favorov (8.), Joao Nunes (67.)

Mezőkövesd–ZTE 0–0

Mezőkövesd, 850 néző. Vezette: Pillók.

DVSC–Újpest FC 1–2 (0–2)Debrecen, Nagyerdei stadion, 6011 néző. Vezette: Bogár.Gólszerzők: Dzsudzsák (65., 11-esből), ill. Zivzivadze (5.), Antonov (45+3.).

MTK–Honvéd 1–0 (0–0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor stadion, 2918 néző. Vezette: Andó-Szabó.

Gólszerző: Grozav (76.). Kiállítva: Petkovic (35., Budapest Honvéd).

Kisvárda–Gyirmót 1–0 (1–0)

Kisvárda, 2120 néző. Vezette: Antal.

Gólszerző: Mesanovic (45.).

Mol Fehérvár–FTC 0–2 (0–0)

Székesfehérvár, Mol Aréna, 6989 néző. Vezette: Bognár.

Gólszerző: R. Mmaee (68., 92.)