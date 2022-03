Ezúttal is visszaállt az ötpontos különbség a megyei I. osztály első és másodikja között, miután a Szeged-Csanád GA II. pénteken magabiztosan győzött az Apátfalva ellen, az SZVSE ha szorosan is, de legyőzte a DAFC-ot: a két csapat szombaton egymás ellen játszik Mórahalmon.Győzött a Tiszasziget, mi­­után fordított a Mórahalom vendégeként, és továbbra is jó formát mutat a HFC II.



A megyei II.-ben a Balástya nyerte a szombati derbit, így az FK Szeged úgy utazhatott el Székkutasra, hogy győznie kellett, ha az élen akar maradni a fordulót követően is. A diszkoszvetősök idegenben is nyertek riválisuk ellen, így továbbra is az FK vezeti a bajnokságot. A Mindszent, Csanytelek, Zákányszék hármas egyaránt második győzelmét aratta, így alaposan átrendeződött az alsóház.



Eredmények, megyei I. osztály:

Szeged-Csanád GA II.–ContiTech-Apátfalva 14–0 (7–0), gólszerzők: Szűcs Zs. (10., 22., 38., 42., 46., 49., 58.), Holcsik (27.), Ábrahám (36.), Mészáros G. (43.), Kapic (51.), Dobronoky (53.), Mahler (68.), Lippai G. (75.). Mórahalom–Tiszasziget 1–2 (0–1), gsz.: Fátyol (7.), ill. Albert (60.), Lipták (80.).

HFC II.–Bordány 4–1 (1–1), gsz.: Erhardt (10.), Becsek (46.), Mohácsi (53., 11-esből), Papp E. (67.), ill. Visnyei (12.).

Deszk–Algyő 0–0. DAFC Szeged–SZVSE-Pizza Monster 0–1 (0–0), gsz.: Sorin (76.).

Kiskundorozsma–Makó II. 4–2 (2–2), gsz.: Sallai (2.), Kalapács (27., 61.), Bodonji (56.), ill. Vas (20., 44., a másodikat 11-esből).

Szentesi Kinizsi–UTC 4–0 (0–0), gsz.: Szarvas (59.), Locskai (65.), Péter (73., 75.). Kiállítva: Légrádi (71.).

Megyei II. osztály:

Balástya–Csengele 3–1 (0-0), gsz.: Horváth Cs. (48.), Kormos B. (51.), Batancs Zs. (81.), ill. Szalai B. (90., 11-esből).

Sándorfalva–Üllés 2–1 (0–0), gsz.: Kókai K. (57.), Tóth A. (83.), ill. Urbán N. (89.).

Csanytelek–St. Mihály 2–0 (1-0), gsz.: Erdélyi M. (35., 77., az elsőt 11-esből). Kiállítva: Bartus R. (56., Csanytelek.).

Zákányszék–Szegedi Pázsit SE 3–0 (2–0), gsz.: Danicsipak (34.), Fodor M. (43.), Farkas Sz. (84.). Kiállítva: Malick (33., Pázsit).

Mártély–Szegvár 2–3 (1–1), gsz.: Papp Z. (26., 76., mindkettőt 11-esből), Piti J. (10., 53.), Bihari D. (48.).

Mindszent–Tömörkény 3–1 (2–1), gsz.: Galambosi D. (37.), Forgó F. (39., öngól), Bartyik N. (83.), ill. Szeri M. (42.).

Székkutas–FK 1899 Szeged-SZEOL 0–3 (0–1), gsz.: Hegyesi (36.), Harmati (55., öngól), Martinkovics (91.).