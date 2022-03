Harmadjára már sikerült legyőznie az ESMTK-t a Hódmezővásárhelyi FC-nek: a kék-sárgák ugyanis tegnap visszavágtak az ősszel a bajnokságban és a kupában elszenvedett vereségekért.



Jó formában várhatta a meccset a HFC, és magabiztosan is futballoztak Ondrejó Tamásék. A hazaiak előtt igazán komoly lehetőség nem is adódott az első félidőben, amelynek slusszpoénjaként egy szabadrúgást követően szerezte meg a vezetést a Vásárhely. Jobb ol­­dalra került a labda, majd az onnan érkező beadást Hegedűs fejelte be a hosszú oldalon berobbanva.



A fordulás után sem változott a játék képe, a HFC kontrollálta a játékot, és húsz perccel a vége előtt el is döntötte a meccset: egy szöglet után Bata volt eredményes, amellyel beállította a végeredményt, 0–2.



A hajrában nem is kellett izgulnia a HFC-nek, amely vé­­gig kontrollálta a mérkőzést, és megérdemelten gyűjtötte be a három pontot. A vásárhelyiek ezzel tavasszal már a harmadik, összességében tizenkettedik győzelmüket aratták, így nemcsak stabilizálták helyüket a középmezőnyben, de akár előre is nézhetnek a tabellán. Legközelebb vasárnap a Gerjen ellen, hazai pályán folytatják a bajnokságot.



Koncz Zsolt: – Jól felkészültünk az ellenfelünkből az őszi két mérkőzést követően. Profin lehoztuk ezt a mai találkozót, és úgy gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk.



ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC 0–2 (0–1)





Labdarúgó NB III., Közép csoport, 25. forduló. Budapest, ESMTK-stadion, 200 néző. Vezette: Hartung Vilmos (Harsányi, Szabó P.)

ESMTK: Jeszenszky – Dankó (Horváth R., 84.), Aranyos, Száhl (Tóbiás, 69.), Soós, Slezák, Horváth L. (Szűcs L., 69.), Fekete (Lázár, 74.), Molnár R., Túri, Lucz.

Edző: Turi Zoltán.

HFC: Füstös – Asztalos, Molnár B., Ondrejó, Tapiska (Molnár Á., 78.), Hegedűs M., Bata (Huszár, 88.), Povázsai, Orosz (Pilán, 88.), Antman (Mezei, 78.), Kiss K. (Bartyik, 58.). Edző: Koncz Zsolt.

Gólszerzők: Hegedűs M. (45.), Bata (70.).

Sárga lap: Lucz (34.), Túri (44.), ill. Hegedűs M. (79.).